Mundial 2026: por qué ver un partido cuesta hasta 5 veces más que en Qatar 2022

A diferencia de la edición pasada, esta Copa del Mundo sufre un gran incremento de precios en sus tickets que no cayó para nada bien.

Todos aguardan por el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, ya que será la primera vez en la historia que el torneo más importante del fútbol contará con la participación de 48 países. La ilusión de todos es llegar a la final que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Pero a diferencia de otras ediciones, ya generó grandes molestias entre los hinchas, que están muy disconformes con la decisión que tomó la FIFA respecto al precio de las entradas . Si se comparan con los de Qatar 2022, aumentaron hasta cinco veces y desde el ente aún no explicaron las razones.

En el país asiático hubo una gran convocatoria en todas las canchas, pese a que en la previa se creía que, al no ser un destino tan arraigado al fútbol, no tendría éxito en las tribunas. Uno de los factores más importantes fue el precio de las entradas. Al trasladarse a la final que se disputará el 19 de julio en New Jersey, el contraste con el 18 de diciembre de 2022 en Lusail es notable.

Quienes pudieron ver a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo abonaron U$S 1607 para el sector más caro, mientras que en el Mundial 2026 presenciar ese mismo partido costará U$S6370 . Esto no cayó bien entre los hinchas, que expresaron su malestar ante el fuerte incremento.

Mundial 2026 Imagen: EFE/Adidas

El precio de las entradas más baratas del Mundial 2026

Divididos en cuatro categorías, los valores se dispararon hasta cinco veces. En Estados Unidos, México y Canadá, ver un partido de la fase de grupos en la categoria 4 cuesta U$S100, para la 3 el precio es de U$S 150, en la segunda U$S 430 y la más costosa llega a los U$S575.

En Qatar, la diferencia es mucho más marcada: la categoría 4 costaba apenas U$S11, la 3 U$S 69, la 2 U$S165 y el sector más caro solo U$S220. La única diferencia en cuanto a la cantidad de partidos es que el Mundial 2026 contará con dieciseisavos de final al incorporar más equipos, aunque una ronda extra no debería implicar un aumento tan elevado.

El partido por el tercer puesto, uno de los menos relevantes de la competencia, también se vio afectado por este incremento. La categoría 4 pasa de U$S82 a U$S165 dólares, la 3 de U$S206 a U$S360, la 2 de U$S302 a U$S715 y la más cara de U$S426 a U$S1000.

La fuerte denuncia de la Organización de Aficionados Europeos

La Organización de Aficionados Europeos no toleró este aumento y tomó cartas en el asunto. Decidió denunciar a la FIFA ante la Comisión Europea al considerar que los precios y los procedimientos de compra son "opacos y desleales".

Si bien aún no se esperan cambios inmediatos, el respaldo de una organización que defiende los intereses de los consumidores como Euroconsumers le suma peso a la denuncia. No es la primera vez que el ente rector del fútbol enfrenta reclamos similares, ya que hubo cuestionamientos por los precios de las entradas en la Eurocopa 2024 disputada en Alemania.