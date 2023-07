Divisas: el déficit de servicios de junio fue el menor en 24 meses

Al respecto, el BCRA capitaneado por Miguel Pesce, considera que “la caída observada obedeció a lo establecido por la Comunicación “A” 7746 (del 20 de abril pasado) donde se establecieron nuevas medidas para financiar el pago de importaciones de servicios profesionales y de fletes entre empresas vinculadas”, que aspiraban en conjunto a que se postergaran pagos en divisas por 2.000 millones de dólares hasta fin de año.

Por ejemplo, establece que en el caso en que los pagos correspondan a contrapartes vinculadas del exterior por Servicios de fletes u Otros servicios de transportes, el pago se concretará a partir de los 90 días corridos desde la fecha efectiva de prestación del servicio. Pero también alcanzó al pago de intereses, donde por ejemplo en el caso de que el acreedor sea una contraparte vinculada al deudor, se veda el acceso al mercado de cambios hasta fin de año para pagar servicios de intereses de deudas comerciales por importaciones de bienes y servicios y/o de préstamos financieros con el exterior.

Todo esto se dio en el marco de un aquelarre de gastos vinculados con el pago de fletes y seguros y otros gastos de transporte internacional que llegó a llamar la atención hasta del Staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) que le pidió al equipo económico medidas para terminar con las maniobras en este rubro. Simplemente, los técnicos del Fondo vieron que el nivel de gastos en servicios de fletes y seguros, principalmente, en transporte, no guardaba relación con lo visto en el resto del mundo donde luego de la pandemia los costos empezaron a bajar significativamente, lo que no ocurría en Argentina, todo lo contrario. Así pues, al parecer las picardías se redujeron y en pocos meses, con volúmenes similares de importaciones, los egresos de divisas por fletes pasaron de más de 400 millones de dólares mensuales a poco menos de 50 millones en junio pasado.

Por otra parte, los ingresos brutos por viajes y pasajes totalizaron 143 millones de dólares, un aumentando de 241% respecto al mismo mes del año anterior. Para el BCRA, “dicho incremento se produjo en el marco de la Comunicación “A” 7630 (del 3 de noviembre pasado) donde, con el fin de impulsar los ingresos de divisas del turismo receptivo, se resolvió excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes.

Lo cual les permite a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes. Por su parte, los egresos brutos por este concepto totalizaron 688 millones de dólares, mostrando una reducción del 3% respecto al mes previo y del 1% comparando contra junio de 2022.

De este modo, el resultado del mes se explicó por los egresos netos en concepto de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, “Fletes y Seguros” y “Otros Servicios” por 545 millones de dólares, 91 millones de dólares y 8 millones de dólares, respectivamente, parcialmente compensados por ingresos netos por “Servicios empresariales, profesionales y técnicos” por 281 millones de dólares.