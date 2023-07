Dura respuesta a Larreta por el litio en Catamarca: “Que se informe un poco”

El ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murua, salió a responder los dichos del precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta, quien había considerado que “los beneficios del litio no se reflejan en el bienestar de la gente” en esa provincia.

Rodríguez Larreta había visitado a comerciantes y vecinos del departamento Valle Viejo. En su recorrida habló sobre la situación actual del país, sus propuestas para Catamarca y criticó la política minera del Gobierno local: “Los beneficios del litio no se reflejan en el bienestar de la gente...”, expresó.

La respuesta por parte del Ejecutivo provincial no se hizo esperar. En ese sentido, Murua consideró que “Larreta viene a Catamarca de campaña y cree que sabe de lo que habla”. En diálogo con medios locales, señaló además que “para tener una idea de lo que está haciendo en cuanto a minería la provincia de Catamarca tendría que informarse un poco...”, advirtió.

No obstante, el ministro de Minería de Catamarca convocó a Larreta para que se meta más en la discusión por el litio, mediante la “Mesa del Litio”, un mecanismo institucional donde las provincias productoras (Salta, Jujuy y Catamarca) discuten sobre los desafíos y el futuro del desarrollo minero en el país.

“Nos constituimos como una región productora de litio junto a Salta y Jujuy, en un hecho inédito en defensa de los recursos provinciales. Le podría pedir información de cómo venimos trabajando a su precandidato a vicepresidente Gerardo Morales, que comparta la mesa con nosotros. Desde Catamarca lo invitamos a participar para que esté más informado y no hable desde el desconocimiento...”, apuntó Murua contra las declaraciones de Rodríguez Larreta este domingo, según informó El Ancasti.

Asimismo, el funcionario provincial señaló que “tampoco le contaron sobre la cantidad de empleo que se generó directa e indirectamente a través de los proveedores mineros. De los controles y normativas que exigen participación catamarqueña en los proyectos mineros que existen ahora y que cuando gobernaron la provincia sus actuales socios no existían”.

Según Murua, el precandidato de JxC “sigue hablando desde el desconocimiento o mala intención. Si recorrieran más la provincia encontrarán todas las obras importantes que se vienen haciendo en rutas, infraestructura de salud, viviendas, puentes que conectan lugares que tenían complicaciones de acceso, entre otras tantas”, aseveró. Y agregó que “en el gobierno de Juntos por el Cambio no se licitó ninguna vivienda en Catamarca en cuatro años y, según su visión, como ya lo hicieron cuando gobernaron, muchos de los kilómetros de asfalto que se hacen en las provincias del interior se hubieran puesto en obras como el ‘Paseo del bajo’ que le costó miles de millones de pesos a todos los argentinos. Hablan de federalismo, pero practican centralismo”.

En esta línea, remarcó el trabajo de Catamarca en la generación de empleo registrado privado. “Decir que no se genera empleo en Catamarca, cuando es la provincia que está al tope de las estadísticas porcentuales, habla de que ni siquiera chequea lo que le hacen decir sus amigos catamarqueños, a los cuales esta campaña les va a venir muy bien para por lo menos conocer una parte de la provincia porque no se puede intentar gobernar lo que no se conoce...”, dijo.

En cuanto al desarrollo minero, sostuvo: “Sobre el desarrollo económico de las regiones donde está la minería se cambió un sistema que claramente fracasó, implementado por sus actuales socios en ese momento Frente Cívico y Social, que utilizaba el recurso minero de todos los municipios. Desde 2020 los recursos mineros no son tan grandes como con Bajo Alumbrera, pero se aplican de manera concentrada en la zona de influencia y con decisión participativa generando, con muchos menos recursos que en aquella época, un mayor impacto positivo en las comunidades”.