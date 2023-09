EE.UU.: guionistas levantaron la huelga (actores siguen)

Tras llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión en torno de las compensaciones salariales y a la regulación en el uso de la inteligencia artificial, el Sindicato de Guionistas decidió levantar la huelga que mantuvo paralizado a Hollywood durante 148 días. El contrato de 94 páginas suscripto incluye ganancias en compensación, un nuevo requisito para niveles mínimos de personal en las salas de guionistas de televisión y mejoras en las condiciones de pago, según informó Variety. En cuanto a la protección respecto al uso de inteligencia artificial (IA), se determinó que este mecanismo no podrá escribir ni reescribir material literario y, todo lo generado por ella, no será considerado material fuente. Por su parte, un escritor podrá utilizarla a la hora de redactar en caso que la empresa dé su consentimiento, quien a su vez explicitará las políticas de aplicación; sin embargo, esto no será recíproco, por lo que la compañía no podrá exigirle a un escritor que utilice IA.