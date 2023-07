EE.UU.: revelan que hay pruebas deexistencia de naves no terrestres

El estadounidense asegura que desde la Casa Blanca han estado recuperando fragmentos de aeronaves de origen no humano durante décadas. Según él, las pruebas físicas, que incluyen la disposición molecular, las huellas radiológicas y la morfología de estos objetos, le dan la certeza de que no tienen origen terrestre.En parte de su acusación dijo que formaba parte de un grupo de trabajo que se dedicaba a identificar la presencia de objetos voladores no identificados (OVNIS) y que en ese departamento se tiene poder de vehículos extraterrestres “intactos y parcialmente intactos”.