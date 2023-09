“El Banco Central debería eliminar el subsidio al dólar tarjeta y Qatar”

Miguel Kiguel: Es importante pasar a integrar un grupo del que forman parte muchos países grandes, como Brasil, China, India y Rusia, que representan un gran porcentaje de la población mundial. Es un grupo interesante del cual formar parte y es cierto que no todas las naciones que lo integran tengan una identificación política permanente, ya que, por ejemplo, Brasil ha tenido un gobierno de derecha y ahora volvió Lula, pero es innegable que el momento, teniendo en cuenta la situación de Rusia, no me parece lo mejor para hacer este anuncio. Por otro lado, creo que, si bien es bueno estar en el grupo de países grandes emergentes, y que, con el tiempo, probablemente, se abrirán ventanas comerciales y de financiamiento, no hay que generar mucha expectativa respecto de que van a llegar muchos préstamos a la Argentina. Porque la situación del país es muy compleja y el país necesita arreglar la parte doméstica para avanzar en ese sentido.