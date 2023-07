El BCRA sostiene el crawling peg en julio y la competitividad del peso se mantiene estable

Actualmente, juegan a favor de la competitividad del peso la fuerte apreciación de las principales monedas de América Latina en lo que va del año y la caída del dólar a nivel global. El real brasileño, moneda del principal socio comercial de la Argentina, se apreció 8,84% frente al dólar desde enero a hoy. La misma tendencia tuvieron el peso colombiano (14%), el mexicano (13%) y el chileno (4%), entre otros. En esta línea, el dólar a nivel global cayó a 100,24 puntos, mínimos desde marzo de 2022, previo al comienzo del sendero monetario contractivo de la Fed.

Santiago Manoukian, jefe de research en Ecolatina, destacó: “Dado el punto de partida, con exiguo nivel de reservas internacionales, una apreciación cambiaria del 20% respecto a 2019, que mantiene un exceso de demanda de divisas en la economía, el Gobierno dentro de su esquema de política cambiaria no iba a convalidar una mayor apreciación cambiaria. El Gobierno decide no corregir el atraso cambiario, sino administrarlo, junto con ello, debe administrar la escasez de divisas. De esta forma, a costo de imprimir más combustible a la inflación, el tipo de cambio oficial no está siendo utilizado como ancla, a pesar de ser año electoral, aunque al no corregir el atraso acumulado, la demanda de divisas no se soluciona. En cuanto al TCRM, en el año se mantiene estable, dado que este también tiene en cuenta como se mueve el tipo de cambio de tus socios comerciales junto con la inflación de esos países. La inflación que viene habiendo a nivel internacional benefició al peso”.

Hacia adelante, Andrés Reschini, analista en F2 Soluciones Financieras, consideró: “Si los demás países siguen restrictivos puede que el peso gane competitividad, pero ellos están dejando atrás los problemas de inflación de la pos pandemia y a media que vayan teniendo ese tema resulto van a volver a condiciones un poco más laxas para promover el crecimiento. Nosotros, además, podemos tener una moneda más competitiva pero además de eso debemos resolver otros problemas para lograr una economía competitiva, dado que un crecimiento sostenible no se logra solo con devaluación”.