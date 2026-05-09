Evacuarán a Países Bajos al argentino que viajaba en el crucero con brote de hantavirus

El pasajero permanece asintomático y cumplirá la cuarentena bajo control médico. El brote en el MV Hondius ya dejó tres muertos y seis contagios confirmados.

El crucero MV Hondius se dirige a Tenerife para iniciar un operativo de evacuación y cuarentena de sus pasajeros.

El único ciudadano argentino que viajaba a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, será evacuado hacia Países Bajos para cumplir la cuarentena bajo estricta vigilancia médica. Según informó la Cancillería argentina , el pasajero se encuentra en buen estado de salud y no presenta síntomas.

“Nuestro ciudadano, en excelente estado de salud , será trasladado a Países Bajos para cumplir su cuarentena”, informó el canciller Pablo Quirno , al confirmar el operativo de asistencia. El traslado se realizará en un vuelo sanitario dispuesto por el Gobierno neerlandés.

La decisión fue coordinada luego de que se evaluaran distintas alternativas para su desembarco y aislamiento. De acuerdo con la información oficial, una vez que llegue a Países Bajos, el argentino “cumplirá su respectiva cuarentena bajo estricta atención médica preventiva ”.

BROTE DE HANTAVIRUS EN CRUCERO MV HONDIUS Excelente trabajo coordinado entre nuestra red de Embajadas y Consulados. Nuestro ciudadano, en excelente estado de salud, será trasladado a Países Bajos para cumplir su cuarentena. Quiero hacer también un agradecimiento especial al… https://t.co/xF8rAsfUsz

La Cancillería indicó que, ante la situación sanitaria en el crucero, “se conformó un comité de crisis integrado por la Cancillería Argentina, la Embajada Argentina en España, el Consulado Argentino en Tenerife y la Embajada Argentina en Países Bajos”.

Según el comunicado oficial, “desde el primer momento, las autoridades argentinas mantuvieron contacto directo con el ciudadano argentino a bordo del crucero, quien en todo momento transmitió que se encontraba en buen estado de salud y sin ningún tipo de síntomas”.

Quirno también agradeció la intervención de las autoridades neerlandesas y destacó su “agradecimiento especial al Gobierno de los Países Bajos por la colaboración y la preocupación por la salud de nuestro compatriota”. Además, remarcó el “excelente trabajo coordinado entre nuestra red de Embajadas y Consulados”.

El brote de hantavirus en el MV Hondius

El brote de hantavirus de la variante Andes en el MV Hondius provocó hasta el momento tres muertes, mientras que se confirmaron seis contagios y otros dos casos permanecen bajo sospecha. La Organización Mundial de la Salud informó que la situación fue reportada el 2 de mayo y que a bordo quedaban 147 pasajeros y tripulantes bajo seguimiento sanitario.

El crucero, que había zarpado de Ushuaia el 1 de abril, navegaba hacia el puerto de Granadilla, en Tenerife, donde se prevé el inicio de una evacuación controlada. Las autoridades españolas preparan un procedimiento sanitario especial para evitar contactos con la población local y organizar el traslado de los pasajeros según su nacionalidad.

La variante Andes del hantavirus es la única documentada con posibilidad de transmisión de persona a persona, aunque los organismos sanitarios remarcan que el riesgo para la población general es bajo y que el contagio requiere contacto estrecho. En ese marco, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, buscó llevar tranquilidad y sostuvo que “esto no es otro COVID”.

Cómo será la evacuación de los pasajeros

El operativo internacional contempla la repatriación o traslado sanitario de pasajeros de distintos países. Entre las nacionalidades involucradas figuran ciudadanos de Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, además de los españoles que serán derivados para cumplir cuarentena en territorio local.

Los pasajeros españoles serán los primeros en desembarcar y comenzarán el aislamiento en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid. El resto será evacuado de acuerdo con los convenios bilaterales establecidos por cada país.

Las investigaciones sobre el origen del brote continúan con participación de autoridades sanitarias internacionales. Según los reportes disponibles, una de las hipótesis apunta a una exposición previa al embarque, aunque todavía no hay una conclusión definitiva sobre el punto inicial de contagio.