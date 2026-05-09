Expo San Juan Minera: el gobernador Marcelo Orrego activó la campana de apertura del mercado bursátil de Toronto

Orrego participó del tradicional “Ring the Bell” de la Bolsa de Valores de Toronto, uno de los principales centros de financiamiento para la industria minera a nivel global.

Marcelo Orrego encabezó el toque de campana de la Bolsa de Toronto en la Expo San Juan Minera 2026.

En el marco de la Expo San Juan Minera 2026 , el gobernador Marcelo Orrego participó de la ceremonia “Ring the Bell: TSX Market Opening Ceremony” , el tradicional toque de campana que marca la apertura de operaciones de la Bolsa de Valores de Toronto ( TSX ).

La actividad tuvo un fuerte valor simbólico para la provincia, ya que la plaza bursátil canadiense es considerada uno de los principales mercados de financiamiento para proyectos mineros en el mundo. El gesto buscó remarcar la conexión entre el mercado de capitales internacional y el desarrollo de inversiones vinculadas a la minería argentina.

El encuentro reunió a autoridades, empresarios, ejecutivos del sector minero y representantes del mercado financiero canadiense , en una de las instancias más destacadas de la exposición internacional que se desarrolla en San Juan.

Durante la ceremonia también participaron representantes de TMX Group , la entidad que opera el Toronto Stock Exchange y el TSX Venture Exchange , dos mercados reconocidos por su rol en el financiamiento de la industria minera a escala global.

La presencia de Orrego en la apertura simbólica del mercado bursátil canadiense se inscribe en la estrategia de posicionar a San Juan como uno de los principales destinos de inversión minera del país. Además, apunta a fortalecer los vínculos con actores internacionales para impulsar proyectos estratégicos en la provincia.

La actividad se desarrolló con una amplia participación de delegaciones nacionales e internacionales, en el contexto de una exposición que promueve el intercambio entre gobiernos, empresas e inversores vinculados al sector.

El mensaje de Orrego: “El mundo mira a San Juan”

Tras la actividad, Orrego destacó el impacto de la exposición y aseguró que la provincia atraviesa una etapa de proyección internacional. “El mundo mira a San Juan, y San Juan mira al futuro”, expresó el gobernador.

En esa línea, remarcó que durante tres días la Expo Internacional San Juan Minera reunió en la provincia a gobernadores, autoridades nacionales, trabajadores, estudiantes y representantes de distintos lugares del país y del mundo. “Cada encuentro dejó algo claro: estamos viviendo una etapa de crecimiento, desarrollo y proyección con certezas”, sostuvo Orrego.

El mandatario provincial también vinculó el desarrollo minero con la planificación de largo plazo. “Porque detrás de cada reunión, cada encuentro y cada proyecto hay una provincia que planifica, genera confianza y trabaja para transformar su potencial en oportunidades reales para los sanjuaninos”, afirmó.

Por último, planteó que el crecimiento de la provincia dependerá de decisiones sostenidas y de la construcción de confianza: “Tengo claro que el futuro no llega solo. Se construye tomando decisiones, generando confianza y animándose a pensar en grande”.