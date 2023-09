El Gobierno definió reemplazante para el BID: Barg, en lugar de Francos

A través de un comunicado, Francos dijo que “teniendo en cuenta el ofrecimiento que me formulara Javier Milei para integrar su equipo de trabajo en el caso de ser elegido presidente de la Nación, habiendo decidido aceptarlo y ocupando actualmente el cargo de director ejecutivo por la Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo al mismo tiempo el decano de su directorio, he tomado la decisión de alejarme en los próximos días de dicha función con el objeto de no afectar ninguna sensibilidad en un momento tan crucial de nuestra joven democracia...”, expresó.