Inflación: con la dolarización no alcanza (advierte una importante consultora)

Los números son escalofriantes y escandalosos. El superávit primario como porcentaje del PBI para la sustentabilidad de la deuda es de niveles no vistos comúnmente en la historia económica argentina. Por ejemplo, si el tipo de cambio convertible fuera de $600 y el riesgo-país de 500 puntos, el superávit fiscal debería ser de 4,5% del PBI; si fuera en cambio de $750 y 1.000 pb tendría que superar el 10%, o bien, si la combinación fuera $1.000 y 500 pb del 6,1% u otra de $600 y 750 pb de 7,7%. Los demás escenarios son surrealistas.

Sostenibilidad

“La dolarización no es una condición necesaria ni suficiente para asegurar la sostenibilidad. En cambio, el ajuste fiscal podría mantener la soberanía monetaria y brindar un contexto más equilibrado y creíble para estabilizar la economía”, explican desde OE y agregan que “para dolarizar, sería necesario un tipo de cambio mucho más depreciado en la conversión, lo que conduciría a una gran devaluación adicional del valor de los depósitos de los ahorristas, esta es otra razón por la que la medicina de la dolarización se volvería venenosa; en última instancia, podría resultar políticamente impopular y fracasaría sin apoyo político.

Destacan además que uno de los argumentos más atractivos para una dolarización es que impone disciplina fiscal, pero ese no es necesariamente siempre el caso y muchas lecciones de la historia latinoamericana sugieren lo contrario. Por ejemplo, los países que adoptaron el dólar no siempre han reducido sus costos de endeudamiento, y otros han encontrado alternativas a la dolarización en tipos de cambio fijos temporales. “Quizás Javier Milei podría aprender una lección o dos de la experiencia latinoamericana. Si se diseña correctamente, el camino de Argentina hacia la estabilidad no debería requerir abandonar el peso”, sentencian los expertos de OE.