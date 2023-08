El plan "sushi" de Sergio Massa vs la dolarización de Milei

Milei vs Massa

Llega octubre y ahora lo que confrontan son las soluciones, no las emociones. Milei no es el enemigo, el enemigo es “la financierizacion de la economía ”. La propuesta de liberalizar todo pegó fuerte en los mercados y detonó el dólar. El establishment tiene miedo. Es que la liberalización inducida “a cómo fuera” (1976) ya la probamos, y es la que desestructuró la capacidad competitiva del capital mediante el recurso “endeudamiento”, base de los problemas estructurales no resueltos en 47 años.