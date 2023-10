Jorge Macri se impuso en Ciudad ampliamente. Se espera recuento definitivo para confirmar balotaje

Mandato

Mientras tanto, Jorge Macri cumple el mandato de su primo, Mauricio Macri, quien -como en su momento anticipó este diario- sentenció que “la Ciudad” tenía que quedar para el PRO, en una manera de considerar la continuidad del macrismo a cargo de la administración del distrito porteño.

Esa consigna desató entonces una interna feroz con lesionados como por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta a quien se criticaba internamente por una supuesta alianza con el radicalismo y por no alentar, como pregonaba Mauricio Macri, que Jorge Macri fuera el único precandidato del PRO en las PASO.

Todas esas tensiones terminaron impactando en consecuencias inclusive electorales al punto que el propio jefe de Gobierno debió ser convocado a último momento de la campaña para intentar reforzar las adhesiones a Patricia Bullrich, la candidata presidencial cuya suerte electoral condiciona ahora la sobrevida de la alianza Juntos por el Cambio.

En el búnker de Juntos por el Cambio al clima que imponía la derrota de Patricia Bullrich se le sumó un detalle que, para algunos, marcará los próximos días de Juntos por el Cambio. Es que al búnker no estuvo invitado Martín Lousteau ni su candidata a legisladora Graciela Ocaña. Comenzó a crujir la coalición Juntos por el Cambio más allá de que Jorge Macri retenga la administración del distrito.

Diferencias

En cambio parecen comenzar a mostrarse las diferencias, pronunciamientos que tendrán su mayor punto de tensión en torno al balotaje nacional.

“Tenemos una alegría muy grande, primero queremos todos los que estamos acá agradecerles profundamente a la ciudad de Buenos Aires porque nos ha permitido ganar esta elección probablemente en primera vuelta”, dijo Jorge Macri al momento de festejar el resultado de la elección que lo corona como candidato más votado para convertirse en sucesor de Horacio Rodriguez Larreta.

“Un gracias grande a todo el equipo y especialmente a los fiscales que estuvieron defendiendo los votos, al equipo de campaña, a Mauricio, a María Eugenia, a Paula Oliveto, a Maxi, a todas las fuerzas, a Horacio, muchas gracias también Patricia, Néstor Grindetti, a todas las fuerzas políticas, a Graciela Ocaña, a todos los que han participado con nosotros de esta elección, a todos ellos muchas gracias”, dijo Jorge Macri y aseguró que “esto para mí es un profundo reconocimiento a la gestión que venimos haciendo después de 16 años. Como siempre digo, estoy parado sobre los hombros de dos grandes gestiones y eso nos desafía a todos nosotros como equipo. Lo que han hecho Mauricio, Horacio, María Eugenia cuando estuvo también en la Ciudad, el Colo Santilli, todos, el socialismo, la Coalición Cívica, cada uno de los que somos parte de este espacio”.

No es poco que no haya querido olvidarse de nadie y dejar como olvidos de la organización que no se haya invitado a radicales. En ese escenario, por otra parte, reapareció Elisa Carrió, quien no participó de la campaña por cuestiones de salud.

Ahora el recuento definitivo de los votos definirá si finalmente se disputa una segunda vuelta o bien se consagra Jorge Macri en primera vuelta. Por su parte, Santoro al hablar anoche tras los comicios, dio un dato ; “Como ustedes saben la elección a jefe de Gobierno en la Ciudad se dio mucho voto en blanco, lo ajustado de los números nos lleva a esperar al recuento definitivo para saber a ciencia cierta como es la elección de la Ciudad”.

“Le agradecemos a los porteños que confiaron en nuestra propuesta”dijo Santoro y acotó que “vamos a trabajar para garantizar el triunfo de Sergio Massa como el próximo presidente”.