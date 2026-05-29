Bancos argentinos sorprendieron al mercado con balances mejores a los esperados: ¿momento de entrar en el sector?

Las principales entidades financieras de la bolsa local cerraron la temporada de resultados del primer trimestre con señales de estabilización y volvieron a poner al sector en la mira del mercado.

Con la presentación de los resultados de Banco Macro (BMA) , quedó cerrada la temporada de balances del primer trimestre de 2026 para los principales bancos argentinos que cotizan en la bolsa local y Wall Street.

El saldo dejó una lectura más constructiva para el mercado , en tanto que Grupo Financiero Galicia (GGAL), BBVA Argentina (BBAR), Grupo Supervielle (SUPV) y Macro mostraron, con matices, una mejora secuencial en sus indicadores financieros y reforzaron la expectativa de que el peor momento del ciclo crediticio podría haber quedado atrás.

De esta forma, la reacción en precios acompañó esa lectura . Las acciones bancarias fueron uno de los principales motores del rebote del S&P Merval , que volvió a superar los u$s2.000 y alcanzó su nivel más alto en cuatro meses , en una rueda marcada por subas de hasta 9% en Wall Street.

En el último mes , los papeles del sector acumulan avances de hasta 20% en dólares , con BBVA como líder del grupo . Supervielle, aunque todavía es la más rezagada desde fines de abril , con una mejora de 4,6%, fue la que mostró la recuperación más fuerte en la última semana, con un salto cercano al 19%.

Para Ezequiel Fernández, director de Research Corporativo en Balanz, parte de la explicación está en la propia dinámica del mercado, donde los bancos son activos de “high beta” y suelen reaccionar con más fuerza en los momentos positivos del S&P Merval.

Sin embargo, advierte que el movimiento no responde solo a un efecto técnico. Según el analista, los resultados de los bancos confirmaron una tendencia de normalización de la mora, un factor clave para sostener la expectativa de una recuperación de los ROE (ganancia que genera una empresa en relación con su capital propio) hacia niveles de 10% a 15% hacia fin de año.

Esa visión, agregó, también encuentra respaldo en el último informe de bancos del BCRA y en un escenario de segunda mitad del año con mejor actividad, tasas más bajas y una posible nueva expansión de las carteras de préstamos después de julio.

Los balances, en detalle

Banco Macro

En el detalle por entidad, Delphos Investments destacó en un informe que Banco Macro volvió a mejorar su rentabilidad en el primer trimestre, con una ganancia neta de $139.800 millones, un crecimiento de 28% frente al trimestre previo, y un ROAE anualizado (parecido al ROE, pero en vez de usar el patrimonio de un solo momento, usa el patrimonio promedio del período) de 10%.

La mejora se apoyó en la recomposición del margen financiero, un fuerte ahorro de gastos y una eficiencia que bajó al 32%, aunque el informe también remarcó que la mora total subió a 5,4% y que el crédito privado cayó 9% real trimestral.

Así, destacan que BMA sigue siendo uno de los nombres de mayor calidad dentro del panel líder, por su rentabilidad, cobertura superior al 100% y margen de maniobra para capturar una eventual mejora del ciclo.

BBVA Argentina

BBVA Argentina también mostró una mejora secuencial. De acuerdo con Delphos, el resultado neto creció 31,2% trimestral, con ROE de 8,3% y ROA (retorno sobre activos) de 1,2%, impulsado por mayores ingresos operativos, comisiones en alza y menores cargos por incobrabilidad.

En tanto, la mora subió a 5,6%, pero el informe remarcó que la dinámica de deterioro empieza a desacelerar.

Desde IEB coinciden en ese diagnóstico y resaltan que BBAR conserva un buen equilibrio entre ROE, valuación y manejo defensivo del crédito, con un costo de riesgo que bajó a 6,14% desde 8,11% en el trimestre anterior. De esta forma, la entidad financiera sigue siendo uno de los bancos mejor posicionados del sector.

Grupo Financiero Galicia

En cuanto a Galicia, la lectura fue más mixta. Delphos señaló que GGAL volvió a terreno positivo, con un ROE anualizado de 3,2%, luego del -4,3% del trimestre previo, gracias a un menor cargo por incobrabilidad, la recuperación del margen financiero y las eficiencias derivadas de la integración con Galicia Más.

La entidad alcanzó una eficiencia consolidada de 39,9%, ya en línea con el objetivo previsto para fines de 2026. Sin embargo, la cartera irregular todavía subió a 9,6% y Naranja X continuó operando en rojo, aunque redujo su pérdida en 65% frente al trimestre anterior.

La clave, según el informe, será que el grupo logre acelerar la rentabilidad desde el segundo trimestre para sostener su guía anual.

Banco Supervielle

Supervielle fue el caso más desafiante, aunque también dejó señales de inflexión. La entidad redujo su pérdida atribuible en 20,2% trimestral y, al excluir cargos extraordinarios por reestructuración de personal, mostró un resultado neto positivo con ROAE ajustado de 2,5%.

El dato central fue la caída del costo del riesgo a 6,4%, desde 10,6%, lo que refuerza la idea de que el pico se habría visto en el cuarto trimestre de 2025.

Desde IEB también remarcaron que, aunque la mora subió a 5,6%, los cargos por incobrabilidad empezaron a bajar con fuerza. El punto débil sigue siendo la rigidez de costos y la necesidad de confirmar una mejora sostenida en el crédito a individuos.

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Estrategia de inversión

Desde Research de IOL, la lectura de inversión apunta a una mayor selectividad dentro del sector. La migración hacia el crédito privado obliga a mirar los balances con una óptica más fundamental: eficiencia operativa, calidad de cartera y capacidad de capturar el rebote del crédito.

En ese marco, desde IOL mantienen una visión positiva sobre BBVA y Macro, mientras adoptan una postura neutral sobre Galicia y Supervielle.

Para la sociedad de bolsa, BBAR ofrece un buen margen de seguridad por valuación, BMA se sostiene como “top pick” por rentabilidad y eficiencia, GGAL funciona como el principal proxy de entrada para flujos institucionales, y SUPV todavía necesita mostrar señales más claras de flexibilización de su estructura.

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Desde PPI, por su parte, creen que este podría ser un buen punto de entrada para los bancos.

"La idea de fondo es que lo peor para el sector ya estaría empezando a quedar atrás. Comienzan a aparecer señales de recuperación en la actividad, las tasas muestran un escenario más estable que el del año pasado y eso debería ayudar a que los préstamos vuelvan a crecer con más fuerza." explicó Lautaro Herrera, Analista de Research de la firma.

A su vez, argumenta que desde el Gobierno "vienen dando algunas señales de querer desandar el endurecimiento de encajes", según el analista, esto les daría más margen a los bancos para manejar su liquidez.

En la misma línea, Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, sostuvo ese escenario debería favorecer una recuperación gradual del crédito y mejorar las perspectivas del sistema bancario. En ese contexto, GGAL aparece como una de las alternativas con mayor beta para capturar una eventual mejora del ciclo financiero local.

A su juicio, el banco podría beneficiarse si continúa el proceso de baja de la inflación, con tasas más estables y eventualmente más bajas.

Así, el rally bancario combina dos lecturas. Por un lado, una mejora técnica del mercado, con acciones sensibles al apetito por riesgo y al ingreso de flujos hacia Argentina.

Por otro, una señal fundamental más relevante: la mora todavía es alta, pero empieza a dar indicios de estabilización; los cargos por incobrabilidad muestran alivio; y la baja de tasas abre la puerta a una recuperación del crédito en la segunda mitad del año.