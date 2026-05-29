Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 29 de mayo

El dólar oficial mayorista y el blue cedieron, mientras que el MEP y el CCL suben. En tanto, los ADRs extendieron avances y el S&P Merval subió a paso firme. Los bonos también cotizaron en verde y el riesgo país perforó los 500 puntos básicos.
El petróleo anota su baja mensual más fuerte desde la pandemia y Wall Street alcanza niveles récord
Los avances en las negociaciones entre EEUU e Irán están llevando tranquilidad a las acciones norteamericanas y quitándole presión a las commodities, en particular al petróleo. En Asia, la mayoría de los mercados cerró con subas. En Europa, la tendencia se mantiene positiva.