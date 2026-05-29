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29 de mayo 2026 - 08:22

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 29 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial mayorista y el blue cedieron, mientras que el MEP y el CCL suben. En tanto, los ADRs extendieron avances y el S&P Merval subió a paso firme. Los bonos también cotizaron en verde y el riesgo país perforó los 500 puntos básicos.

Este jueves:

  • El INDEC publica el informe de la industria de maquinaria agrícola del primer trimestre.
  • Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EEUU.
  • EEUU: segunda lectura del PBI del primer trimestre.
  • Dell Technologies presenta su balance corporativo.
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