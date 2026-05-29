El método definitivo para armar la valija y ahorrar dólares en tu viaje

Existe una estrategia muy simple que te puede llegar a permitir reducir ciertos gastos extra justo antes de subir al avión.

Viajar con poco equipaje encima ya no es tan solo una cuestión de comodidad, sino también de ahorro. Muchas aerolíneas modificaron sus tarifas y comenzaron a cobrar adicionales cada vez más altos por llevar bolsos o valijas en cabina. Por eso, muchos comparten sus estrategias para evitar gastar dólares de más .

En muchos casos, incluso un bolso chico puede generar cargos extra si supera las medidas autorizadas, es por eso que aparecieron técnicas virales para viajar solo con un artículo personal gratuito , ya sea acomodando mejor la ropa o sacando ventaja de ciertos vacíos legales.

Frente a las tarifas aéreas más altas, optimizar cada centímetro de equipaje se volvió una necesidad.

El precio del carry-on varía según la empresa, la ruta y el momento en el que se compra el servicio. En promedio, las aerolíneas cobran aproximadamente u$s60 por tramo cuando el pasajero agrega el equipaje durante la reserva online.

En Argentina, varias compañías modificaron sus tarifas base, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano incluido en algunas categorías promocionales y actualmente, sumarlo cuesta $40.000 por tramo. Las low cost aplican cargos todavía más estrictos, por ejemplo, Flybondi y JetSMART permiten tan solo un artículo personal sin costo , aunque el carry-on requiere un pago adicional.

Las tarifas internacionales de larga distancia mantienen algunas diferencias, ya que muchos vuelos intercontinentales todavía incluyen equipaje de hasta 10 kilos dentro de la tarifa estándar, salvo en opciones económicas tipo "Light".

Las penalidades por exceder medidas o peso pueden duplicar e incluso triplicar el precio original. Por eso, muchas personas buscan viajar únicamente con el artículo personal gratuito permitido debajo del asiento, aunque en la mayoría de las aerolíneas, ese bolso no debe superar entre 3 y 5 kilos y suele tener dimensiones de 45 x 35 x 20 centímetros.

Equipaje viaje valija Esta estrategia permite ahorrar dólares y espacio. Magnific

El truco de la "mochila viral" y la ropa puesta para no pagar dólares de más

La llamada "mochila viral" se convirtió en uno de los recursos más populares entre viajeros. Se trata de mochilas compactas con apertura tipo valija, correas de compresión internas y múltiples compartimentos cuyo objetivo es maximizar el espacio sin superar las medidas del artículo personal gratuito.

Para lograr meter la mayor cantidad de artículos posible, muchas personas optan por la técnica de enrollado al guardar la ropa. Este método permite compactar prendas y aprovechar mejor cada rincón del bolso. Además, las tiras internas ayudan a reducir el volumen y mantener todo firme durante el viaje.

Muchos pasajeros adoptan otro recurso viral al subir al avión con camperas pesadas, varias capas de ropa o zapatillas voluminosas para evitar sobrepeso en la mochila. Algunos incluso llenan almohadas cervicales con medias, ropa interior o remeras, ya que estos accesorios suelen considerarse elementos personales y en ciertos controles no cuentan como equipaje adicional.

De todas formas, estas estrategias tienen límites, las aerolíneas revisan cada vez más las medidas de las mochilas y bolsos, especialmente en vuelos completos o rutas low cost.

Si el equipaje no entra en el medidor metálico del aeropuerto, la empresa puede exigir el pago inmediato de una tarifa extra, el cual suele ser mucho más alto que el abonado online. Además, viajar con demasiadas capas puede complicar controles de seguridad y volver incómodo el trayecto.

valijas Ante los altos costos del carry-on, existen alternativas para ahorrar en equipaje. Freepik

La regla 5-4-3-2-1 para empacar de manera inteligente

Una de las prácticas más populares para ahorrar espacio es la regla 5-4-3-2-1, un método que propone organizar la ropa según cantidades específicas para evitar excesos. La fórmula recomienda llevar cinco prendas superiores, cuatro inferiores, tres pares de calzado, dos camperas o vestidos y un conjunto de accesorios.

El sistema se basa en la lógica del "armario cápsula", donde todas las prendas deben combinar entre sí para multiplicar las opciones de outfit sin sumar volumen innecesario. Por ejemplo, una selección de colores neutros permite armar distintos conjuntos con pocas piezas y puede generar hasta 60 combinaciones diferentes.

La regla admite adaptaciones según el clima o el destino, por ejemplo, para viajes de verano muchas personas reemplazan camperas por mallas o ropa liviana. Además de ahorrar espacio, este método ayuda a reducir gastos en aerolíneas, ya que al llevar menos ropa, se evita pagar el exceso de equipaje y se simplifica el traslado durante todo el recorrido.