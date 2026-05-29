El dólar enfrenta una prueba clave en junio: cuánto pesarán el Mundial, el turismo y los aguinaldos

Las ventas de materias primas permiten mantener la pax cambiaria. Sin embargo, hay interrogantes alrededor de la presión que puedan ejercer el Mundial y los factores temporales.

En junio, el nuevo tramo de la cosecha gruesa y las ventas de hidrocarburos volverán a abastecer la oferta.

El dólar oficial cerró mayo con una suba superior al 1,2% (+$17) en el segmento mayorista, lo que implicó su segundo avance mensual consecutivo . En ese período, las exportaciones de materias primas hicieron posible un flujo de oferta que le permitió al Banco Central (BCRA) comprar divisas por u$s2.596 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y engrosar las reservas en más de u$s3.708 millones , hasta los u$s48.191 millones .

De cara al mes de junio, los analistas consultados por Ámbito coinciden en que los envíos de materias primas permitirán sostener la pax cambiaria , aunque advierten que el Mundial de Fútbol y otros factores estacionales podrían ejercer presión sobre la demanda, especialmente durante los últimos días del mes.

En diálogo con Ámbito, la chief economist de Formula Asesores Financieros, Marianela Gayá , aseguró que la dinámica del tipo de cambio durante junio seguirá dependiendo de la capacidad del BCRA para sostener las compras de dólares. Para la especialista, hasta el momento se observa un "círculo virtuoso" , ya que el Central acumula compras por casi u$s10.000 millones en 2026, mientras que el tipo de cambio oficial prácticamente no mostró movimientos en términos nominales.

"Este elevado nivel de compras fue posible gracias al fuerte flujo de oferta proveniente de la liquidación del agro y de las emisiones corporativas" , señaló Gayá, quien entiende que "la interrogante aparecerá cuando ese flujo comience a agotarse" , en la etapa final de la cosecha gruesa y en la antesala del segundo semestre.

El atesoramiento y el Mundial, entre los focos de atención

Asimismo, explicó que otra variable clave será el atesoramiento de divisas por parte de personas físicas, que promedia los u$s2.000 millones mensuales desde las elecciones de medio término de 2025. "Una parte significativa de los dólares que el BCRA compra vía cosecha termina saliendo por demanda privada de divisas", remarcó la economista.

Y añadió: "Si este ritmo de atesoramiento se mantiene, impulsado por viajes y consumos en el exterior o factores como el Mundial, la ausencia del flujo de oferta podría traducirse en mayores presiones sobre el tipo de cambio".

En esa misma línea, el economista Federico Glustein aseguró a este medio que "el nivel de oferta es constante" producto de las agroexportaciones, pero también de las ventas derivadas del gas, la minería, el petróleo e incluso ciertos sectores de servicios.

"Eso le permitió al Gobierno comprar dólares en el MLC y alcanzar el objetivo necesario para poder pagar las obligaciones y hacerle frente a la demanda del Fondo Monetario Internacional (FMI)", sostuvo.

"La demanda para el Mundial se suele llevar entre u$s2.000 y u$s3.000 millones"

No obstante, Glustein indicó que junio vendrá cargado con algunos eventos que pueden desafiar la paz en el mercado cambiario, tales como el Mundial de fútbol, el cual "se suele llevar entre u$s2.000 y u$s3.000 millones", además de la demanda constante por parte de los argentinos.

El experto fue más allá y afirmó que "hay dos situaciones muy preocupantes", una vinculada a la demanda de dólar ahorro por parte de la clase media tras el cobro de los aguinaldos, y otra relacionada con una eventual mayor demanda por turismo de los segmentos medio-alto y alto.

A esto se le debe sumar el salto en el consumo de gas para calefacción durante el invierno. "No tenemos todavía autosuficiencia energética, y eso podría llegar a movilizar el dólar", agregó.

En ese sentido, y con un dólar minorista a $1.430 para la venta, Glustein ve una posible apreciación hacia la zona de $1.450-$1.460. "No creo que rompa la barrera de los $1.500, por la inercia que venimos viendo en el mercado en estas semanas", afirmó, más allá de contemplar la baja en los precios internacionales del petróleo.

Por otro lado, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, destacó que "el foco del mercado argentino seguirá pasando por el ritmo de acumulación de reservas, las perspectivas para la economía real y la posibilidad de volver a los mercados internacionales de crédito voluntario".

Además, manifestó que "a medida que transcurran los meses, la cuestión política de cara al ciclo electoral de 2027 irá ganando ponderación entre los inversores".