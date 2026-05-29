La compra de dólar ahorro creció en abril, por primera vez en tres meses, y se acercó a los u$s3.000 millones

La adquisición de dólares para atesoramiento volvió a ser la principal fuente de salida de divisas. De todos modos, fue más que compensada por los ingresos del comercio exterior y de la deuda.

Luego de dos meses con retrocesos, la compra de dólar "ahorro" creció en abril y se acercó a los u$s3.000 millones , en términos netos. En cuanto a la cantidad de compradores, la cifra también subió y se mantuvo en niveles similares a los observados desde que comenzó el año.

Según el balance cambiario de abril, publicado este viernes por el Banco Central (BCRA) , en el cuarto mes del año las "personas humanas" compraron billetes y divisas "sin fines específicos" por unos u$s2.876 millones . Se trató de la segunda cifra más alta desde que el oficialismo ganó las elecciones legislativas, en octubre del año pasado, solo por detrás del valor de enero.

Al considerar solo las compras netas de billetes, que refleja las operaciones cotidianas de los individuos con sus bancos, el número fue de u$s2.292 millones, por adquisiciones brutas de u$s2.272 millones y ventas brutas de u$s435 millones. El BCRA reportó 1,5 millones de compradores (número mayor al de marzo, muy similar al de febrero y algo por debajo del de enero) y 750.000 vendedores (dato muy parecido al del mes previo).

La mayor compra se dio pese que la cotización del tipo de cambio oficial mayorista cayó por cuarto mes consecutivo en abril . Si bien este retroceso es un reflejo de la abundante oferta de divisas que hubo en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en los últimos meses, también puede ser identificado como una oportunidad para buscar cobertura en moneda dura , teniendo en cuenta que en términos reales el "billete verde" está por debajo del nivel de 2017, año marcado por un "atraso cambiario", y la relación "tóxica" de Argentina con el dólar a lo largo de su historia.

En el segmento de “Personas Jurídicas”, el balance del Central exhibió una venta de neta de dólares por u$s512 millones.

"En cuanto a los usos y destinos de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos de abril, se estima que unos u$s1.200 millones quedaron depositados en bancos locales y u$s400 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos u$s600 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de 'Servicios y otros corrientes' realizados con tarjetas", detalló la autoridad monetaria.

Los ingresos del comercio exterior y de la deuda compensaron la salida de dólares por atesoramiento

De este modo, la Formación de Activos Externos (FAE) se mantuvo como el factor principal de salida de dólares del sistema financiero, en un mes en el cual las reservas internacionales crecieron fuerte, fundamentalmente gracias a las operaciones de comercio exterior y a los ingresos de la deuda (principalmente privada, pero también pública).

Respecto de lo primero, el BCRA informó un superávit en la balanza de bienes, de u$s2.946 millones. Fue el más alto desde septiembre de 2025, mes atípico ya que allí hubo un extraordinario adelanto en la liquidación de exportaciones por una quita transitoria de retenciones.

Un dato que llamó la atención fue que, por primera vez desde 2019, la financiación local de las exportaciones superó al cobro adelantado de las mismas.

En paralelo, la deuda privada aportó cerca de u$s1.900 millones, récord desde febrero de 2025. Dentro del sector privado no financiero, resaltaron los aportes de las empresas energéticas.

Por la deuda pública se verificó un saldo positivo de u$s139 millones. Aquí tuvieron una gran relevancia las nuevas emisiones del Gobierno Nacional en el mercado local por u$s1.325 millones, que más que compensaron los pagos a organismos internacionales.

Por último, la balanza de servicios arrojó un déficit de u$s674 millones, mayor al de marzo, pero menor al del trimestre diciembre 2025-febrero 2026. De ese resultado, u$s393 millones correspondieron al turismo, por lo cual en el mes en cuestión este componente tuvo una menor relevancia en el "rojo", en comparación a meses anteriores. En paralelo, se destacó un mayor peso de los "servicios de gobierno".