SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de mayo 2026 - 21:24

El dólar blue trepó $30 en mayo y anotó su primera suba mensual del año

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue

El dólar blue registró su primera suba mensual de 2026, al acumular un alza de $30 (+2,1%) en mayo. Sucedió en sintonía con el incremento del oficial, aunque a contramano de los financieros, que exhibieron retrocesos.

En términos diarios, este viernes 29 de mayo el informal cerró estable, a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista terminó el mes en apenas el 1,6%.

Informate más

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 29 de mayo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.408 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 29 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 29 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.480,10, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 29 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s73.253, según Binance.

El dólar blue subió $30 en mayo.

El dólar blue subió $30 en mayo.

Depositphotos

Te puede interesar

Otras noticias