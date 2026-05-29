El dólar blue trepó $30 en mayo y anotó su primera suba mensual del año

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue registró su primera suba mensual de 2026, al acumular un alza de $30 (+2,1%) en mayo. Sucedió en sintonía con el incremento del oficial, aunque a contramano de los financieros, que exhibieron retrocesos.

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En términos diarios, este viernes 29 de mayo el informal cerró estable, a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . De este modo, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista terminó el mes en apenas el 1,6% .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.408 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.487,79 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,7% .

El dólar MEP cerró a $1.434,32 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9% .

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 29 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 29 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.480,10, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 29 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s73.253, según Binance.