El dólar blue registró su primera suba mensual de 2026, al acumular un alza de $30 (+2,1%) en mayo. Sucedió en sintonía con el incremento del oficial, aunque a contramano de los financieros, que exhibieron retrocesos.
El dólar blue trepó $30 en mayo y anotó su primera suba mensual del año
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Mercados: el dólar oficial anotó una leve baja, mientras los bonos y ADRs extendieron ganancias
En términos diarios, este viernes 29 de mayo el informal cerró estable, a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista terminó el mes en apenas el 1,6%.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 29 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.408 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 29 de mayo
El dólar CCL cerró a $1.487,79 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,7%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 29 de mayo
El dólar MEP cerró a $1.434,32 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 29 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 29 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.480,10, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 29 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s73.253, según Binance.
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