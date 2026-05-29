El Gobierno oficializó los aumentos de luz y gas para junio: cómo quedan las tarifas y los subsidios

aEnergía aprobó nuevos cuadros tarifarios para electricidad y gas desde junio. Se mantienen los subsidios para usuarios residenciales alcanzados por el esquema vigente.

El Gobierno continúa aplicando el sistema de subsidios energéticos focalizados mientras avanza con las actualizaciones periódicas de tarifas previstas en los marcos regulatorios de electricidad y gas.

rEl Gobierno nacional oficializó este viernes los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de electricidad y gas natural que comenzarán a regir desde el próximo 1 de junio para usuarios residenciales, comerciales y entidades de bien público.

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Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial a través de las resoluciones 25 y 26 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnreGE) y de la Resolución 39/2026 de ENARGAS, que actualizaron tanto las tarifas finales como los ingresos reconocidos a las distribuidoras.

Los nuevos esquemas alcanzan a los usuarios de Edenor, Edesur y Metrogas , entre otras categorías tarifarias contempladas por la normativa.

Para los usuarios residenciales sin subsidios de la categoría R1, correspondiente a los consumos más bajos, Edesur aplicará un cargo variable de $145,404 por kWh, mientras que Edenor fijó un valor de $146,551 por kWh.

En el caso de los usuarios que reciben asistencia estatal a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el valor bonificado será de $70,513 por kWh en Edesur y de $71,518 por kWh en Edenor para el bloque subsidiado.

Las resoluciones mantienen el esquema vigente de asistencia para los hogares alcanzados por subsidios y establecen que durante junio continuará aplicándose sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales.

A su vez, el Gobierno prorrogó una bonificación adicional extraordinaria del 11,97% para los usuarios beneficiarios del sistema.

El consumo que supere ese límite será facturado a tarifa plena, sin asistencia estatal.

Cuánto subsidia el Estado

Los nuevos cuadros tarifarios también detallan el monto del subsidio que deberá figurar expresamente en las facturas bajo la leyenda "Subsidio Estado Nacional".

En Edesur, el valor reconocido por el Estado para los primeros 300 kWh mensuales asciende a $74,891 por kWh.

En Edenor, el monto fijado para ese mismo concepto es de $75,033 por kWh.

Las resoluciones también contemplan tarifas específicas para clubes de barrio, entidades de bien público, usuarios generadores que inyectan energía a la red y distintos segmentos de grandes consumidores.

Aumentan los ingresos de Edenor y Edesur

Además de aprobar los cuadros tarifarios, el Gobierno actualizó los componentes de distribución reconocidos a las empresas concesionarias.

Según las resoluciones oficiales, el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edesur registrará una actualización del 4,68% respecto de mayo. En el caso de Edenor, la actualización será del 4,75%.

Estos ajustes forman parte de los mecanismos de actualización previstos en las revisiones tarifarias quinquenales que regulan la actividad de ambas distribuidoras.

También se actualizaron las tarifas de gas

En paralelo, ENARGAS aprobó nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de Metrogas que comenzarán a regir desde el 1 de junio.

La Resolución 39/2026 mantiene vigente el esquema de subsidios para los hogares alcanzados por la asistencia estatal y prorroga una bonificación adicional del 25% sobre el consumo subsidiado.

De esta manera, el Gobierno continúa aplicando el sistema de subsidios energéticos focalizados mientras avanza con las actualizaciones periódicas de tarifas previstas en los marcos regulatorios de electricidad y gas.