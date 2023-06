La Fiscalía pidió la inhabilitación política de Bolsonaro hasta 2030 por difamar el sistema electoral

VITOREADO. El expresidente Jair Bolsonaro fue recibido por simpatizantes en un evento del Partido Liberal en Porto Alegre, Río Grande do Sul.

“Si me condenan será una afrenta para la democracia. Seguiré siendo el ex más querido de Brasil y sigo vivo, desde algún lado seguiré colaborando con mi país”, aseguró Bolsonaro, quien viajó a un evento del Partido Liberal en Porto Alegre, Río Grande do Sul, para repudiar el proceso en su contra.