Los bancos centrales siguen apostando al oro

En tal sentido, China siguió siendo el mayor comprador de oro, sumando otras 26 toneladas de oro a su tesoro en septiembre. Fue el undécimo mes consecutivo de aumento de sus reservas de oro. Desde principios de año, el Banco Popular de China ha aumentado sus reservas en 181 toneladas y ha agregado 232 toneladas desde que reanudó las compras oficiales en noviembre de 2022. A fines de septiembre, China poseía oficialmente 2.192 toneladas de oro lo que representa el 4% de sus reservas totales. Al respecto, cabe recordar que en el mercado se sospecha que China posee más oro del que revela oficialmente. Se especula que esas tenencias, fuera de los libros, están en una entidad separada llamada State Administration for Foreign Exchange (SAFE). Por ejemplo, el año pasado hubo grandes aumentos no declarados en las tenencias de oro de los bancos centrales y los que a menudo no informan sobre sus compras incluyen a China y Rusia. Muchos analistas creen que China es el comprador misterioso que acumula oro para minimizar la exposición al dólar. Hay que recordar que en 2009 el Banco Popular de China dejó de informar sobre sus tenencias de oro. Luego, en junio de 2015, el banco central chino anunció repentinamente que sus reservas de oro habían aumentado un 57%.