Milei aprovechó interna macrista en campaña y cruzó a Coalición Cívica

“Cuando lo charlo con amigos lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de ‘El Reino’, que es un delirio. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque creo que Patricia pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001”, resumió López.