River le ganó 2-0 a Racing y llega afilado al Superclásico con Boca + Seguir en









El Millonario se impuso en Avellaneda con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. El equipo de Eduardo Coudet quedó segundo en la zona B, mientras que la Academia salió de los puestos de clasificación.

Facundo Colidio y Sebastián Driussi, los goleadores de River ante Racing.

River venció 2-0 a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, logró un triunfo clave antes del Superclásico y se consolidó en el segundo puesto de la zona B, mientras que la Academia quedó fuera de la zona de clasificación.

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Con este resultado, el Millonario llegó a 26 puntos y sostuvo el segundo lugar de la zona B, con cinco victorias consecutivas desde la llegada de Coudet. En la próxima fecha será local ante Boca en el Superclásico.

Por su parte, la Academia quedó noveno con 18 unidades, fuera de los ocho clasificados. En la próxima fehca visitará a Aldosivi con la obligación de volver a meterse en la pelea por los playoffs.

Antes, ambos equipos verán acción este miércoles por Copa Sudamericana. En primer lugar, a las 19 horas Racing recibirá a Botafogo, mientras que River hará lo propio con Carabobo de Venezuela a las 21:30.

River se impuso a Racing de visitante Embed El equipo de Eduardo Coudet resolvió un partido intenso con un gol por tiempo. El primero llegó a los 33 minutos de la etapa inicial, cuando Facundo Colidio aprovechó un cierre errático de Marcos Rojo, quedó mano a mano con Facundo Cambeses y definió con un remate potente al medio para abrir el marcador.

Embed RACING PIDIÓ UN PENAL, RIVER SALIÓ DE CONTRA, MARCOS ROJO FALLÓ Y COLIDIO MARCÓ EL 1-0 DEL MILLONARIO EN EL CILINDRO.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ltNXgmaJR9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026 Racing había tenido las primeras aproximaciones con Santiago Solari y Adrián “Maravilla” Martínez, pero se encontró con una buena respuesta de Santiago Beltrán, una de las figuras de la noche. River también generó peligro antes del descanso con Tomás Galván y un intento de Sebastián Driussi que Agustín García Basso sacó cerca de la línea. En el complemento, la Academia intentó empatarlo con más empuje que claridad y volvió a inquietar con Martínez y una corrida de Duván Vergara, aunque el arquero visitante respondió con seguridad. El desarrollo cambió definitivamente a los 34 minutos, cuando Marcos Rojo fue expulsado por un golpe sin pelota sobre Lucas Martínez Quarta, dejando al local con diez. Embed ¡ROJA PARA MARCOS ROJO POR ESTA AGRESIÓN A LUCAS MARTÍNEZ QUARTA!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/EB5Ohj0MPF — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026 Con la ventaja numérica, River terminó de liquidarlo en el primer minuto de descuento. Una presión alta de Juan Cruz Meza derivó en una recuperación cerca del área y Driussi definió con gran categoría, con el borde externo del pie derecho, para sellar el 2-0 definitivo. Embed AURA: GOLAZO DE SEBA DRIUSSI PARA EL 2-0 DE RIVER ANTE RACING EN EL CILINDRO.



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