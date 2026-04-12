Alerta por nevadas, tormentas y frío: cuáles son las provincias afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA + Seguir en









El pronóstico anticipa una mejora en las condiciones para CABA tras la inestabilidad del sábado por la noche. Sin embargo, el escenario es distinto en el interior del país.

El pronóstico para este domingo 12 de abril en Argentina.

Tras la inestabilidad del sábado, este domingo llega con alivio meteorológico para CABA y el AMBA, ofreciendo excelentes condiciones y una máxima de 25°C. Sin embargo, el panorama es distinto en el interior: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene avisos de alerta amarilla por tormentas y nevadas para el norte y el oeste del país.

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En CABA se inició la jornada con condiciones frescas y agradables, registrando una mínima de 17°C y una humedad del 55%. Para la tarde, se anticipa una sensación térmica estable que se alineará con la temperatura real, manteniendo un clima moderado.

En el Conurbano bonaerense tendrá un cielo con nubes dispersas. Hacia la noche, el viento rotará hacia el este, trayendo una leve brisa y descartando cualquier posibilidad de lluvias.

En cuanto al comienzo de la semana, el lunes comenzará con nubosidad variable y vientos del noreste que elevarán la temperatura máxima hasta los 28°C. No obstante, hacia la noche de mañana, la aproximación de un frente frío generará las primeras chances de lluvias débiles en el AMBA.

Las provincias con alerta amarilla por nevadas El SMN anunció que se prevé una alerta amarilla que combinará baja de temperaturas, posible precipitación y nieve en Neuquén y Río Negro.

Según el organismo nacional, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. "Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual", remarcó SMN. El pronóstico del tiempo también anticipó que podría registrarse viento con ráfagas de hasta 70 km/h y precipitaciones durante la noche. nieve en bariloche Las regiones bajo alerta en Río Negro serán Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y Cordillera de Ñorquincó. hola