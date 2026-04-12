El petróleo volvió a superar los u$s100 tras el anuncio del bloqueo estadounidense a Irán + Seguir en









El WTI trepó más de 8% y el Brent saltó por encima de los u$s102 luego de que se frustraran las negociaciones de paz en Medio Oriente.

El petróleo volvió a ubicarse este lunes por encima de los u$s100 por barril. Depositphotos

El precio del petróleo volvió a ubicarse este lunes por encima de los u$s100 por barril luego de que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán no registraran avances y de que Donald Trump ordenara el bloqueo de los puertos iraníes y del estrecho de Ormuz.

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En el arranque de la rueda, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo subió más de 8% hasta u$s104,50, mientras que el Brent con entrega en junio avanzó cerca de 7% y alcanzó los u$s102. El salto respondió al temor del mercado por una nueva interrupción en la oferta global de crudo.

La escalada se profundizó después de que el domingo Trump confirmara que la Armada de Estados Unidos comenzaría de inmediato a bloquear el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. La decisión agravó el escenario tras el fracaso de las negociaciones con Teherán, que no lograron sellar un acuerdo para poner fin a la guerra y dejaron en riesgo el frágil alto el fuego de dos semanas.

Más tarde, el Mando Central estadounidense precisó que la medida comenzará a aplicarse a las 11 (hora argentina) de este lunes, con un bloqueo sobre todo el tráfico marítimo que entre o salga de los puertos iraníes.

donald trump venezuela Estados Unidos anunció un bloqueo sobre todo el tráfico marítimo que entre o salga de los puertos iraníes. El anuncio volvió a encender las alarmas en los mercados por el posible impacto sobre los flujos de exportación y por una eventual suba adicional en los combustibles.

El nuevo repunte del crudo reinstaló la preocupación por un shock energético global, con riesgo de mayor presión inflacionaria y nuevos costos para las economías importadoras si la tensión en Medio Oriente continúa escalando. EEUU activará este lunes a las 11 un bloqueo naval sobre los puertos iraníes El Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) confirmó que a partir de este lunes 13, desde las 11 (hora argentina) entrará en vigencia un bloqueo al tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes, una medida ordenada por el presidente Donald Trump para restringir la circulación naval en la zona del Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. “El bloqueo se aplicará de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo de Omán”, indicó el CENTCOM en un comunicado. “Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos”, agregaron.