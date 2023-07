Racing goleó a Colón y se impulsa

Así, aunque aún en los partidos que juega como local la relación con los hinchas parece dañada, Racing empieza a dejar atrás la crisis que atravesó hace un mes, en la que hasta estuvo cerca de perder a su entrenador. La Academia suma tres triunfos y dos empates en sus últimos cinco partidos, con dos buenas goleadas por 4-0 ante Ñublense y Colón con solo tres días de diferencia. Un poco de aire y confianza para encarar una segunda mitad de temporada en la que el desafío es recuperar el protagonismo y cruzar el límite de los cuartos de final en la Copa Libertadores, algo que no consigue desde 1997. Si bien Colón trató de manejar el partido en el complemento ( “Pipo” Gorosito ensayó cuatro cambios en el ET), Racing se defendió con orden, por momentos trató de salir de contra, pero no logró ser certero, salvo sobre el final para poner el cuarto tanto en los pies de Facundo Mura y sellar una goleada que lo impulsa anímica y futbolísticamente.