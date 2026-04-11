Jennifer Lopez quedó como única dueña de la mansión de Beverly Hills tras el divorcio con Ben Affleck + Seguir en









Un cambio en el acuerdo judicial dejó a la cantante y actriz con el control total del inmueble y con la posibilidad de captar en soledad una futura operación de venta.

Jennifer Lopez quedó al frente de la mansión que compartía con Ben Affleck y también de una eventual ganancia futura si logra venderla.

A más de un año de la separación, Jennifer Lopez pasó a concentrar el control total de la mansión que compartía con Ben Affleck en Beverly Hills, luego de que el actor le cediera su parte en el inmueble como parte de una modificación del acuerdo de divorcio. Con ese cambio, la artista también quedará como la única beneficiaria de una eventual venta futura de la propiedad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión figura en documentos judiciales difundidos en Estados Unidos, donde se establece que la transferencia del interés sobre la casa quedó encuadrada dentro de la separación legal. Además, ambas partes acordaron hacerse cargo de los impuestos que pudieran surgir de esas operaciones vinculadas al traspaso.

mansion-jennifer-lopez-ben-affleck.jpg Una propiedad millonaria que nunca logró venderse La residencia había sido comprada en 2023 por unos US$60 millones, pero con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en uno de los temas más conflictivos tras la ruptura. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de Beverly Hills, la mansión cuenta con 12 habitaciones y 24 baños. En un principio fue ofrecida por US$68 millones, aunque nunca consiguió comprador.

Con el correr de los meses, el inmueble acumuló rebajas, intentos fallidos de cierre y distintos relanzamientos en el mercado. Incluso llegó a mencionarse una oferta en torno a US$52 millones antes de ser retirada otra vez de la venta. En ese proceso también quedaron expuestas diferencias entre ambos: mientras Lopez apostaba a sostener el valor de la propiedad, Affleck quería desprenderse cuanto antes de ese activo para cerrar definitivamente el capítulo de la separación.

mansion El último vínculo económico entre los dos El nuevo acuerdo modificó por completo ese escenario. A partir de ahora, cualquier ingreso que surja de una futura operación será exclusivamente para Lopez, quien además quedará a cargo de los gastos asociados. Según trascendió, Affleck habría resignado su participación sin recibir dinero a cambio, en una señal de que priorizó cortar el último lazo patrimonial que mantenía con su expareja.

Ambos habían finalizado formalmente su divorcio en febrero de 2025, después de dos años de matrimonio. Sin embargo, la mansión seguía siendo uno de los bienes que los mantenía conectados. Ahora, con la transferencia resuelta, Lopez queda con libertad total para decidir qué hacer con la propiedad, mientras cada uno continúa su vida por separado y con nuevas residencias en California.