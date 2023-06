Riquelme se despidió y Messi ligó una ovación

Solo en el medio de la multitud, con sus excompañeros observándolo, Juan Román Riquelme dijo en su despedida del fútbol: “Esto es mucho para mí. Sin ustedes no podría vivir...”. En el llamado “Un partido para toda la vida”, el último 10 se despidió, con la pelota y los cortos, de sus “bosteros”. Ante 55 mil hinchas que no olvidarán este 25 de junio, justo a 45 años del primer campeonato del mundo de la Argentina, después de 9 años de abandonar la actividad, se dio el gusto del último picado en el patio de su casa con Lionel Messi como invitado de lujo.

En sus palabras finales al término del encuentro, vistiendo la camiseta con el N° 10 y el nombre de Maradona sobre el dorsal, en una suerte de devolución de gentilezas porque Diego se había despedido luciendo la de “Román” en 2001, no se olvidó de sus comienzos: “Le agradezco a José (Pekerman) por todo lo que me enseñó de chico...”. Y de sus DT preferidos, “Coco” Basile y el “Virrey” Bianchi: “Este señor de gorra y barba me enseñó de fútbol y de la vida...” y “Carlos fue el culpable que nos acostumbró a ganar siempre...”.

En el medio hubo un partido que los de Boca con Román le ganaron 5-2 a los de la Selección con Messi, a quien calificó junto a Maradona “en los dos mejores jugadores” que vio en su vida. Tras el match, siguieron los homenajes: una torta compartida con Leo por el cumpleaños de ambos (la “Pulga” cumplió 36 el último sábado y Román, 45) y una plaqueta entregada por Claudio Tapia, presidente de la AFA. Agradeció Riquelme a Messi especialmente por su presencia y dejó su última frase: “ Mi papá me hizo bostero como ustedes y yo me voy a morir bostero. Me levanto todos los días y le pido a Dios seguir la relación con ustedes, porque sin ustedes no podría vivir”.