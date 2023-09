Scaloni: “Messi no estaba para jugar y no lo arriesgamos”

Luego de la goleada por 3-0 frente a Bolivia, en La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias, Lionel Scaloni aseguró que no arriesgaron a Lionel Messi porque “no se sentía cómodo” y llenó de elogios a sus futbolistas. “Leo no estaba para jugar. Ayer (por el martes) intentó recuperarse y no se sentía cómodo. No lo arriesgamos”, expresó el DT sobre la ausencia de la “Pulga”. Y añadió: “No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil. Incluso entrando se podía hacer mal”. A su vez, el entrenador afirmó que jugar en la altura “tiene sus dificultades” y que la “virtud del equipo es querer jugar, no tener miedo a jugar con la pelota”. “Estamos contentos. Era una parada muy difícil y la sacamos adelante. La fórmula son los jugadores que juegan muy bien. Hay un grupo que juega muy bien al fútbol”, evaluó Scaloni.