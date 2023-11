Un “Apocalipsis” virtual

En un futuro no tan lejano, en 2063, las relaciones y el sexo serán únicamente virtuales. La red social Sexagram conecta a todos y los satisface en el deseo de sexo virtual. ¿Pero qué pasa cuando algo falla y la red social se cae? Las consecuencias pueden ser tan hilarantes como fatales. Ese es el argumento de “Apocalipsis sexual”, de Caro Liponetzky, dirigida por Pablo Gorlero, con actuaciones de Sofi Almuina (foto) y Mariano Sgallini, participación de Bicho Gomez y fotografía de Fiorella Romay. La obra imagina que las personas no tienen sexo carnal hace décadas ante el temible aislamiento iniciado por el covid 19 y los sucesivos Chuvid 25, Gonorrea 32 y Actron 42. El deseo, por fortuna, no desapareció como la comida, que se ingiere en píldoras de dudoso sabor. El sistema se rige mediante castigos a quienes infringen la ley, mediante implantación de chips cerebrales vía drones. “Apocalipsis sexual” se estrena el domingo y puede verse martes y domingos durante noviembre, a las 20.45, 21.15, 21.45 y 22.15 en Microteatro, Serrano 1139. Los martes hay 2X1.