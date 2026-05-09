Dieron de alta a Máximo Kirchner tras la operación por un tumor benigno + Seguir en









El Diputado nacional y líder de La Cámpora fue intervenido quirúrgicamente el pasado viernes en el Hospital Italiano de La Plata. El nuevo parte médico refleja una buena evolución.

El diputado había anunciado la intervención por sus redes y comunicó que su madre quiso estar pero el se negó.

El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue dado de alta este sábado por la mañana tras ser operado el pasado viernes a causa de un "cistoadenoma parotídeo bilateral". Se trata de un tumor benigno poco frecuente, que se desarrolla en las glándulas parótidas, las principales glándulas salivales, ubicadas a ambos lados del rostro, delante de las orejas.

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Luego de haberlo anunciado el viernes por la mañana, Kirchner fue ingresado y su último parte médico había indicado que fue intervenido de forma programada y con "un postoperatorio con buena evolución".

Dieron de alta a Máximo Kirchner Este sábado, un nuevo parte fue emitido y firmado por el director general de la institución médica, Roberto Martínez, en el que detalló: “En el día de la fecha [por el 9 de mayo] y con buena evolución posoperatoria de parotídeo bilateral, se otorga el alta a Máximo Carlos Kirchner. Seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario".

alta medica maximo El último parte médico, firmado por el director general de la institución médica, Roberto Martínez, detalló una "buena evolución posoperatoria". Hospital Italiano El diputado había anunciado la intervención por la mañana del viernes en su Instagram. “Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando”, informó en el comunicado.

Además, afirmó que, pese a la intención de su madre de estar en el hospital durante la intervención, él se negó. “Quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. ¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”, contó. Máximo Kirchner fue sometido a una cirugía por un tumor benigno y evoluciona favorablemente Máximo Kirchner fue sometido este viernes a una intervención quirúrgica en el Hospital Italiano a raíz de una "cistoadenoma parotídeo bilateral". Tras la operación, el parte médico indicó que el diputado nacional de Unión por la Patria evoluciona favorablemente. "En el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral", informaron desde el sanatorio en el comunicado en el que señalaron que el legislador "se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución". Asimismo, el mensaje firmado por el Dr. Roberto D. Martínez, director general del Italiano, comunicó que Kirchner quedó internado "para controles y seguimiento".