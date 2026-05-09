Temporal en la Costa Atlántica: un ciclón extratropical provocó inundaciones, cortes y olas de hasta siete metros

Mar del Plata es una de las ciudades más afectadas. Las lluvias continuarán durante el fin de semana.

Un ciclón extratropical de gran magnitud impactó durante la noche del viernes sobre distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense y generó destrozos, anegamientos y complicaciones en zonas urbanas y portuarias . El fenómeno climático estuvo acompañado por ráfagas intensas, lluvias persistentes y un fuerte aumento del oleaje .

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Las á reas más afectadas comprendieron el tramo costero entre Mar del Plata y Necochea , donde se registraron olas de hasta siete metros de altura. A las condiciones marítimas adversas se sumaron inundaciones en calles y barrios enteros debido a las precipitaciones acumuladas durante los últimos días.

En Mar del Plata , conocida como “La Feliz ”, el acumulado de lluvias alcanzó los 105 milímetros entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno bonaerense.

Como consecuencia del temporal , varias viviendas y calles del distrito quedaron bajo el agua . Incluso, se realizaron operativos de rescate para asistir a personas que permanecieron atrapadas dentro de sus vehículos, algunos de los cuales estuvieron cerca de quedar completamente sumergidos.

Para la mañana de este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó ráfagas que podrían rozar los 80 km/h en la ciudad balnearia.

Necochea registró evacuados y barrios bajo el agua

En Necochea, el sitio local Noticias de Necochea informó que el barrio más afectado fue Ramón Santamarina, donde se produjo una acumulación cercana a los 180 milímetros de agua.

La situación obligó a evacuar a seis vecinos, quienes fueron trasladados hacia la Escuela Agropecuaria N° 1 como medida preventiva frente al avance del agua.

Debido a la peligrosidad del fenómeno meteorológico, la Prefectura Naval Argentina ordenó el cierre de la escollera sur de Mar del Plata y de las escolleras norte y sur de Necochea. Además, suspendió el ingreso y salida de embarcaciones en los puertos, al menos hasta la mañana del sábado, aunque no descartaron extender la restricción si persistían las malas condiciones climáticas.

Monte Hermoso sufrió daños sobre la costanera

Otro de los puntos más afectados fue la costanera de Monte Hermoso, donde el mar superó la barrera de contención y avanzó sobre distintos sectores urbanos.

Según publicó La Nueva, el agua llegó hasta la peatonal Dufaur y ocasionó diversos daños materiales. Entre los episodios reportados, se registró el arrastre de un puesto de guardavidas por la fuerza del agua.

En paralelo, Noticias Monte Hermoso indicó que una gran parte de la ciudad permaneció sin suministro eléctrico a raíz del temporal. Además, alertaron por la presencia de maderas, cables y clavos dispersos en distintos sectores de la costa y advirtieron que circular por la zona representaba una situación de “extrema peligrosidad”.

Bahía Blanca redujo el nivel de alerta

Por su parte, el Municipio de Bahía Blanca comunicó que el pico máximo de la pleamar fue superado sin incidentes ni complicaciones en las zonas costeras monitoreadas.

clima-tormentas-lluvias.jpg Las lluvias continuarán este fin de semana. Noticias Argentinas

Los informes técnicos difundidos durante la madrugada de este sábado señalaron que los niveles marítimos comenzaron a estabilizarse y que, con la mejora paulatina de las condiciones meteorológicas, se esperaba un descenso progresivo durante las próximas horas.

Desde las 00, el nivel de alerta pasó de naranja a amarillo, lo que implicó una reducción del riesgo para el sur de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades también destacaron que no se registraron evacuados ni daños materiales en la ciudad.

Persisten las alertas meteorológicas en la región

Pese a la mejora parcial en algunas localidades, el Servicio Meteorológico Nacional mantuvo vigente una alerta naranja por vientos y una alerta amarilla por lluvias en distintos puntos de la costa bonaerense.

Entre las ciudades alcanzadas por la advertencia figuraron Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar, Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.

“Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, alertaron al señalar que el período de mayor intensidad se produciría entre la madrugada y la mañana del sábado.

Asimismo, el organismo indicó que los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas superarían los 90 km/h.

Frente al escenario climático adverso, las autoridades recomendaron permanecer dentro de los hogares y asegurar aquellos objetos que pudieran ser desplazados por el viento.

También aconsejaron mantener cerradas puertas y ventanas y evitar refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad durante los momentos de mayor intensidad del temporal.

Por último, remarcaron que, en caso de encontrarse en la vía pública y necesitar resguardo, lo más conveniente sería permanecer bajo techo hasta que disminuyera el riesgo.