China disparó sus exportaciones a pesar de la guerra en Medio Oriente

El gigante asiático registró mayores ventas al exterior durante abril de lo esperado y también incluye importaciones. Analistas estimaban de cerca de un 8% mientras los productos chinos alcanzaron más del 10%.

A su vez, las importaciones también subieron un 25,3% en el mismo período.

China registra un auge en el número de sus exportaciones durante abril, a pesar de las guerras en Medio Oriente y el enfrentamiento comercial de 2025 con EEUU . A pocos días de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump a Pekín, prevista para el 14 y 15 de mayo, la venta de productos chinos llegó mucho más allá de lo que los expertos habían previsto.

El organismo que se ocupa de las aduanas informó este sábado que las exportaciones chinas, motor de la economía de la segunda potencia mundial, se dispararon en las últimas semanas al aumentar un 14.1%, cuando un panel de economistas entrevistados por Bloomberg habían calculado un alza del 8,4% .

A su vez, las importaciones también subieron un 25,3% en este mismo periodo. Esto incluye EEUU, potencia con la que China protagonizó el año pasado un pulso comercial iniciado por la guerra arancelaria de Donald Trump . Los chinos exportaron a territorio estadounidense un 11,3%, un porcentaje que contrasta con la caída del 26,5% en marzo , en comparación a 2025 por a consecuencia de los aranceles estadounidenses.

El comercio y los desequilibrios en los intercambios de los que se beneficia China estarán en el centro de la cumbre en Pekín de la semana que viene. La guerra en Irán estará muy presente, luego de que Trump amenazara al gigante asiático con imponerle aranceles del 50% a sus productos si no dejaba de asistir militarmente a Irán.

Por otro lado, China es un socio muy cercano de la república islámica y calificó de ilegal la ofensiva estadounidense e israelí que se inició el 28 de febrero. A su vez, también criticó el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán y los ataques a otros países del Golfo.

exportaciones China.jpg La guerra en Irán estará muy presente, luego de que Trump amenazara al gigante asiático con imponerle aranceles del 50%. AFP

China impulsa el uso de inteligencia artificial y se consolida como el mayor laboratorio global de la tecnología

China se posiciona como el principal campo de pruebas global de la inteligencia artificial (IA), con una adopción acelerada que atraviesa la vida cotidiana, las empresas y los servicios públicos, mientras millones de usuarios incorporan estas herramientas y el país avanza en su ambición de influir en el desarrollo mundial de la tecnología.

En ciudades como Beijing y Shenzhen, escenas de personas haciendo fila para instalar asistentes de IA reflejan el auge de estas tecnologías. Más de un año después del impacto global generado por el modelo de DeepSeek, China se convirtió en un entorno de experimentación a gran escala. Aunque los modelos estadounidenses mantienen ventaja en capacidad de cómputo, la velocidad de adopción en el país asiático permitió integrar la IA en múltiples ámbitos en tiempo récord.

Según datos oficiales, más de 600 millones de personas utilizaban inteligencia artificial generativa hasta diciembre, lo que representa un crecimiento del 142% interanual en una población de 1.400 millones de habitantes.