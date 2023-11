Un ciclo sobre danza y cine

“Memorias de escenario”, de Claudia Sánchez, sobre grandes maestros de la danza folklórica, inició ayer en el Gaumont, el Centro Cultural Borges y otras salas el 2° Festival Internacional Cámara Corporizada, gratuito, dedicado a la relación entre danzas de todo lugar y género y arte audiovisual. En total, 58 obras de 16 países, desde Irlanda hacia el sur, amén de charlas y talleres. A señalar, entre otros títulos, “Carrete: The Gipsy Fred Astaire” (Ana González, España), “Mbaru” (Fersya Adam, Indonesia), “Heart of Glass” (Clara Vieyra, Brasil), “Memoria de Efuka Lontange: del Congo a Uruguay” (Cecilia Lagwagen, Uruguay), “Steps of Freedom” (Ruan Magan, Irlanda), “Ghostly Labor” (J.J. Leaños & V. Sánchez, EE.UU.), “Una mariposa está llamando en la ventana” (Mohammad Hasani, Irán), las nacionales “Chacapoeira” (Daina Berlusconi & Lucas Prado), “Persecuta. 100 años de Piazzola” (Marcelo Lupis), etcétera. El encuentro forma parte de la Red Iberoamericana de Videodanza y el Circuito de Videodanza Argentino.