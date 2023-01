Vicegobernadores del Norte Grande apoyaron pedido de juicio a la Corte

Para los vicegobernadores, el “mal desempeño” de los miembros de la Corte Horacio Rosatti -presidente-, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda está fundamentado en la “flagrante inobservancia a la Constitución Nacional en que ha incurrido el máximo tribunal”.

Entre los puntos que destacan en los que habría incurrido la Corte es “violar la ley de Ética Pública, la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 26080, después de más de 16 años de vigencia, y la restitución de la Ley Nº24937, con una parcialidad manifiesta a favor de un territorio argentino como es la Ciudad de Buenos Aires y Juntos por el Cambio (JxC)”.

“Es nuestro deber como mandatarios de la voluntad popular, conjuntamente con nuestros gobernadores, peticionar ante el Congreso de la Nación que las instituciones sean restablecidas y que las mismas sean garantes de la República, observando sus principios, tal como la independencia del Poder Judicial de los demás poderes e intereses, y por el real federalismo que no es otra cosa, que la distribución con justicia de los recursos de una Nación soberana”, sostuvieron.

En declaraciones a Radio Nacional, el vicegobernador catamarqueño señaló que “vemos las grandes asimetrías que hay en cuanto a no tener un país federal. No nos basamos en los chats, son un plus. Sí pensamos en las sentencias”.

En ese sentido, Dusso sostuvo que “por la historia misma que existe de los gobiernos concentradores de la economía, esto nos motiva a presentar” el pedido de juicio político.

De la reunión con el Presidente participaron ayer los gobernadores: Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

También asistieron de manera presencial los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Dusso (Catamarca) mientras que los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se sumaron al encuentro de manera virtual.