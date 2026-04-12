AUH ANSES: el calendario de pagos de abril y los 3 motivos por los que podrías perder el beneficio

Cómo identificar si se trata de un retraso por fecha de cobro o de una suspensión del beneficio y qué hacer en cada caso.

Verificar la fecha de cobro es el primer paso antes de hacer un reclamo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) dio a conocer todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales y uno de los beneficios que genera mayor consulta es la Asignación Universal por Hijo (AUH) , ya que mes a mes surgen nuevas dudas sobre quiénes pueden cobrarla, cuáles son los requisitos vigentes y qué situaciones pueden generar la suspensión del pago.

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La AUH sigue siendo una de las principales herramientas de asistencia para las familias que están en situación de vulnerabilidad . El acceso al beneficio no solo depende de cumplir con los requisitos, sino también de mantener actualizada la información personal y familiar ante el organismo.

El cronograma de pagos de ANSES para abril se organizó según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Las fechas para cobrar asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, son las siguientes:

Completar y subir la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad cada año.

Los hijos deben ser menores de 18 (sin límite si tienen discapacidad) y solteros.

En cuando al monto que se va a recibir por hijo, este alcanza los $136.666. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el organismo retiene el 20% de la presentación todos los meses, hasta que se presente la Libreta AUH, por lo que el pago directo mensual que van a recibir las familias es de $109.332,80.

En caso de querer ver todas las fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden directamente ingresar a la plataforma oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES. Ahí van a poder ver todo el calendario de pagos, el detalle de liquidaciones y el estado de cada prestación. El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

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Los controles obligatorios: por qué ANSES podría suspender tu pago

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es que el beneficio no es automático para siempre. ANSES exige el cumplimiento de ciertos controles y condiciones que deben mantenerse actualizados para seguir cobrando la AUH.

3 motivos po los cuales pueden quedar inhabilitados para acceder al beneficio:

Trabajadores registrados en relación de dependencia o monotributistas (excepto monotributo social y casas particulares) o titulares cuyo ingreso familiar supere el límite de dos salarios mínimos, según el tope que fija cada mes la ANSES.

Personas que no acrediten residencia legal mínima de dos años (extranjeros) o que sus hijos sean mayores de 18 años sin discapacidad o declarados en otro grupo familiar.

Familias que no actualicen la Libreta AUH antes del plazo y adeuden controles de salud o escolaridad (retienen el 20% anual).

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¿Qué pasa si no cobré la asignación este mes?

No cobrar la AUH en la fecha esperada puede generar preocupación, pero no siempre significa que se haya perdido el beneficio. Una de las principales cosas a tener en cuenta es el calendario de pagos. En abril, por ejemplo, los pagos se distribuyen hasta el día 23, por lo que es clave verificar la fecha exacta antes de preocuparse.

Sin embargo, si la fecha ya pasó y el dinero no fue depositado, pueden existir otros motivos. Uno de los más comunes es la falta de actualización de datos personales o familiares en el sistema, lo que puede generar una suspensión automática hasta que se regularice la situación o también que el organismo haya detectado que se esta incumpliendo con algún requisito.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo pueden realizar un reclamo si tienen inconvenientes con el cobro. Para hacerlo tienen que llevar esta información:

Documentación

DNI del grupo familiar.

Formulario Reclamo (PS 2.72).

Este trámite es presencial con turno y este es el paso a paso: