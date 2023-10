Votación clave en Venezuela

CARACAS - Los venezolanos votaban ayer en una primaria para elegir un candidato de la oposición que enfrente al presidente Nicolás Maduro en su probable candidatura a la reelección en 2024, en medio de las advertencias de Estados Unidos de revertir el alivio a las sanciones si el Gobierno no levanta las inhabilitaciones a los opositores.

En los centros dispuestos para la votación, 3.010 en todo el país, habían filas de votantes. En varios puntos el proceso ha sido lento por retrasos en las instalaciones de mesas y cambios en los lugares de sufragio a última hora. En otros ha sido algo más fluido, según testigos Reuters.

La elección primaria, la segunda que organiza la oposición en una década, se realiza sin el apoyo del máximo organismo electoral del país. En el proceso compiten 10 candidatos.

La favorita en los sondeos ha sido María Corina Machado, de 56 años, pero la ingeniera industrial y exlegisladora, al igual que dos antiguos rivales que abandonaron la carrera, no puede ocupar cargos públicos por su apoyo a las sanciones al Gobierno de Maduro y no podría inscribirse para las elecciones.