Elecciones en Perú: cifra récord de candidatos para definir presidente, tras años de inestabilidad política

Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para escoger autoridades. Argentina es el país extranjero con mayor cantidad de votantes peruanos.

Unas nuevas elecciones en la región provocan optimismo por la posibilidad de estabilización política y expectativa para conocer la tendencia que puede tomar un país sudamericano: Perú elegirá presidente entre 35 candidatos , una cifra récord para la nación. En las encuestas, ningún candidato supera el 16% de los votos y si no alcanzan más del 50% de los votos este domingo, se celebrará un balotaje el 7 de junio. En la Argentina, la votación para los ciudadanos peruanos se habilitará desde las 7 horas.

La elección definirá mandatario luego del golpe realizado al electo Pedro Castillo, en diciembre de 2022, lo que inició un ciclo de inestabilidad política en el Perú . Tal es así que en los últimos diez años, el país tuvo ocho presidentes y tres composiciones del Congreso.

El intento de cambio de rumbo histórico se expresa en el despliegue que preparó el país para custodiar las elecciones: habrán 61.000 policías y 45.000 militares dispuestos en los más de 10.000 locales de votación a donde acudirán 27,3 millones de peruanos para sufragar para las autoridades nacionales del período 2026-2031.

Los votantes deberán elegir entre 35 candidatos. Ninguno con una ventaja decisiva en las encuestas. El proceso electoral suma, además, un componente institucional relevante. Por primera vez en más de tres décadas, el país volverá a contar con un Congreso bicameral con 130 diputados y 60 senadores.

Las encuestas muestran a Keiko Fujimori al frente, con una intención de voto cercana al 15% . Detrás de ella, otros candidatos con posibilidades serían los exalcaldes de Lima Ricardo Belmont, con un perfil nacionalista y propuestas de renegociación de contratos de recursos naturales; y Rafael López Aliaga , empresario que promueve créditos para pymes desde la banca estatal.

También compiten Carlos Álvarez, figura del espectáculo que propone medidas de alto impacto como la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos y la instauración de la pena de muerte para sicarios; Jorge Nieto, exministro de Defensa, que promete resolver la inseguridad en “no más de un año”; y Alfonso López Chau, exdirector del Banco Central, que apunta a depurar la policía y atacar las finanzas del crimen con herramientas tecnológicas.

Elecciones Perú 2026: cómo votar desde Argentina

En los países extranjeros, hay 1,2 millones de personas habilitadas para votar en los comicios del Perú. La ciudad de Buenos Aires (115.097) es la que más votantes alberga, seguido por Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493) y Barcelona (79.606) .

Elecciones de Perú Argentina

El Consulado de Perú en la Argentina difundió la modalidad para acceder a las más de 30 fórmulas. En el sitio web del organismo diplomático se puede consultar el lugar de votación tan solo ingresando el documento de identificación. Es importante saber que solo pueden votar en el exterior los ciudadanos peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

Para poder votar, se deberá presentar DNI peruano vigente o vencido, pero no será válida la presentación de ninguna documentación argentina. El horario del sufragio será de 7 a 17 horas del domingo 12 de abril.

Para evitar la anulación del voto, el Consulado recordó que sólo se puede escoger una opción por categoría y que no se debe agregar ningún otro símbolo o marca por fuera de la expresión de la voluntad del voto.