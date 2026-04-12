Reino Unido confirmó que "no participará" en el bloqueo del estrecho de Ormuz + Seguir en









Keir Starmer aseguró que trabaja junto a Francia, España y “otros socios” para garantizar la navegación. "EEUU no puede dictar cómo otros deben gestionar sus asuntos”, manifestó.

El Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, afirmó que "EEUU no puede dictar cómo otros deben gestionar sus asuntos” en torno a la guerra de Medio Oriente.

El Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, informó que “no participarán” en el bloqueo del Estrecho de Ormuz y aseguró que se encuentran “trabajando urgentemente” con Francia, España y “otros socios” para garantizar la “libertad de navegación”.

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“No participaremos en el bloqueo del Estrecho, estamos trabajando urgentemente con Francia, España y otros socios para formar una amplia coalición que proteja la libertad de navegación. EEUU no puede dictar cómo otros deben gestionar sus asuntos”, manifestó desde sus redes sociales.

La semana pasada, Starmer celebró el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y aseguró que era “bienvenido por el Reino Unido y sus aliados”. En la misma línea, subrayó que el objetivo que debía primar debía ser “el fin duradero de la guerra”.

Desde el comienzo del conflicto, el primer ministro mantuvo una postura de "no intervención militar directa" y abogó por una solución diplomática entre Irán y Estados Unidos. Asimismo, y en más de una oportunidad, remarcó que Reino Unido “no se unirá a una guerra ofensiva” como la que plantea el presidente Donald Trump, y reforzó la prioridad sobre el "interés nacional" para evitar represalias o ataques terroristas.

Starmer busca una “rápida reapertura” y “seguridad del estrecho de Ormuz” para estabilizar los mercados de energía ante la crisis, sin embargo, su postura generó críticas internas al permitir que Estados Unidos utilice bases británicas para sus operaciones.