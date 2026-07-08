El Banco de La Pampa ya refinanció $1.000 millones de deudas de familias con las tarjetas

La entidad ofrece distintas herramientas para asistir a personas que no pueden hacer frente a sus compromisos financieros. Planes de pago y tasas inferiores a las del mercado son algunos de sus principales beneficios.

El Banco de La Pampa presentó un esquema de refinanciación destinado a asistir a familias y personas que atraviesan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros . La iniciativa contempla planes de pago de hasta seis años, con tasas de interés inferiores a las que ofrece actualmente el sistema financiero, y forma parte de una estrategia más amplia para sostener el consumo y la actividad económica en la provincia.

El anuncio fue realizado por el presidente de la entidad, Alexis Iviglia , junto a la vicepresidenta Patricia Lázaro y el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá . Las autoridades destacaron que el banco prioriza un trato personalizado con sus clientes y que, al detectar situaciones de irregularidad, ofrece alternativas para evitar que las deudas se agraven.

En el caso de las tarjetas de crédito, el Banco de La Pampa mantiene una tasa de financiación del 49% de Tasa Nominal Anual (TNA) para los saldos impagos, muy por debajo de los promedios del sistema financiero, donde las tasas alcanzan el 86% en los bancos públicos y el 81% en las entidades privadas.

Además, quienes decidan regularizar su situación podrán acceder a dos modalidades de refinanciación: una de hasta 36 meses con una TNA fija del 40% y otra de hasta 72 meses con una TNA fija del 48%. Ninguna de las opciones establece un monto máximo ni exige un pago inicial para ingresar al plan.

Como parte del acuerdo de refinanciación, las tarjetas de crédito son suspendidas temporalmente. Sin embargo, una vez cumplida la mitad del plan de pagos y siempre que el cliente haya respetado las condiciones establecidas, el banco restituye el plástico para que pueda volver a utilizarse.

Críticas al contexto económico nacional

Durante la presentación, Iviglia vinculó el aumento de las dificultades financieras de las familias con las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional. Sostuvo que el ajuste fiscal "no ha sido ni justo, ni eficiente, ni sostenible" y cuestionó la reducción del financiamiento en áreas como educación, salud y jubilaciones.

También expresó reparos sobre la política monetaria y cambiaria, al considerar que el objetivo de reducir la inflación se alcanza "a costa del atraso cambiario", lo que, según afirmó, perjudica a la producción. A su juicio, la combinación de estas medidas deteriora la confianza de los consumidores, desalienta la inversión y genera un escenario recesivo que impacta en la capacidad de pago de las familias.

Pese a ese contexto, el Banco de La Pampa aseguró que la situación crediticia de los hogares pampeanos continúa siendo más favorable que la del promedio nacional.

Según datos elaborados por la entidad bajo los criterios del Banco Central, la irregularidad de la cartera de familias en la provincia alcanza el 6,6%, frente al 16% registrado por el sistema financiero nacional y el 12,1% correspondiente al promedio de los bancos.

En tanto, la mora en préstamos personales se ubica en el 6,7%, mientras que en tarjetas de crédito alcanza el 6,4%.

Las autoridades señalaron que los planes de refinanciación se complementan con otras políticas orientadas a dinamizar la economía provincial. Entre ellas se encuentran promociones comerciales, créditos para pequeñas y medianas empresas y líneas de financiamiento destinadas a la producción y la inversión.

Actualmente, las promociones impulsadas por la entidad generan ventas superiores a los 15.000 millones de pesos mensuales en más de 5.000 comercios de La Pampa. Para sostener estos programas, el banco destina alrededor de 2.300 millones de pesos por mes en descuentos para las familias y más de 1.000 millones mensuales en subsidios a las tasas de interés.

A ello se suman las líneas de crédito bonificadas para PyMEs, los programas Compre Pampeano y distintos instrumentos para inversión y capital de trabajo. En conjunto, estas políticas representan un esfuerzo cercano a los 4.100 millones de pesos mensuales, equivalentes a unos 50.000 millones de pesos al año, destinados a fortalecer la actividad económica provincial en un escenario macroeconómico que la entidad calificó como adverso.