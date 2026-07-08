El dólar se consolida por encima de los $1.500 y el mercado ajusta sus proyecciones

La divisa oficial supera los $1.500 y las proyecciones del mercado fueron corregidas al alza para el segundo semestre. Menor oferta de dólares del agro, mayor demanda estacional y un tipo de cambio que busca recuperar explican las expectativas para julio y el resto del año.

El dólar oficial volvió a avanzar en la jornada el martes 7 de julio y renovó sus máximos nominales, consolidando el cambio de tendencia que comenzó a observarse a fines de junio. Después de varios meses de relativa estabilidad, el mercado ajustó al alza sus proyecciones para el tipo de cambio y ahora espera un recorrido más dinámico durante la segunda mitad del año, aunque sin un salto abrupto.

En la última rueda, el dólar mayorista subió hasta $1.492 , mientras que el minorista del Banco Nación alcanzó los $1.515 , su valor nominal más alto. A la par, los contratos de dólar futuro incorporaron nuevas expectativas de devaluación gradual para los próximos meses.

Las estimaciones del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) reflejan ese cambio de escenario. Los analistas proyectan un dólar mayorista promedio de $1.482 para julio , $1.513 en agosto , $1.548 en septiembre , $1.589 en octubre , $1.621 en noviembre y $1.673 hacia diciembre , todas cifras superiores a las previstas un mes atrás.

Los economistas coinciden en que el movimiento responde principalmente a factores estacionales más que a un cambio en el régimen cambiario.

Para la economista Noelia Abbate , resulta esperable una corrección moderada durante julio como consecuencia de una menor oferta de divisas proveniente del complejo agroexportador, el incremento de las importaciones energéticas y una mayor demanda de dólares vinculada al pago del aguinaldo y las vacaciones de invierno.

La economista también considera que el tipo de cambio necesita recuperar parte del terreno perdido frente a la inflación luego de varios meses prácticamente estable.

En la misma línea, el economista Federico Glustein estima que el dólar podría ubicarse durante julio en un rango de entre $1.520 y $1.570, impulsado por esos mismos factores y por una mayor demanda de cobertura por parte de empresas e inversores.

Luis Caputo presentó el programa financiero 2027 Fuente: Ministerio de Economía

El plan financiero busca reducir la incertidumbre

A este escenario cambiario se suma la estrategia financiera presentada por el Ministerio de Economía para cubrir los vencimientos de deuda de 2026 y parte de 2027.

Según los analistas, el objetivo del Gobierno es reforzar la confianza del mercado, garantizar el financiamiento de las obligaciones en moneda extranjera y reducir la necesidad de emitir deuda en los mercados internacionales.

En ese sentido, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, destacó que el programa oficial ratifica la intención de disminuir la dependencia del financiamiento externo, privilegiando colocaciones en el mercado local y préstamos respaldados por organismos multilaterales.

El escenario que hoy maneja la city combina así un dólar con mayor movilidad que durante el primer semestre, aunque dentro de un sendero gradual. La menor oferta de divisas estacional, la recomposición del tipo de cambio y las nuevas proyecciones del mercado explican por qué las expectativas para el segundo semestre comenzaron a recalibrarse al alza, sin que por ahora los analistas anticipen una devaluación brusca.