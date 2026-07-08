SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
8 de julio 2026 - 08:49

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del miércoles 8 de julio minuto a minuto y últimas noticias

Los cuartos de final del Mundial 2026 ya tienen a sus ocho protagonistas, con un amplio predominio de las selecciones europeas.

Los cuartos de final del Mundial 2026 ya tienen a sus ocho protagonistas, con un amplio predominio de las selecciones europeas.

Por Cuenta de X: @equipedefrance

Con la clasificación de Suiza quedó definido el cuadro de los ocho mejores del Mundial 2026. Europa domina la instancia con seis selecciones, mientras que Argentina y Marruecos son las únicas excepciones.

El Mundial 2026 ya tiene definidos a los ocho clasificados para los cuartos de final. La última plaza quedó en manos de Suiza, que eliminó a Colombia por penales, y terminó de confirmar una instancia con un marcado dominio de las selecciones europeas.

Europa contará con seis representantes entre los ocho mejores del torneo: Suiza, Francia, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra. Los únicos equipos de otros continentes que siguen en carrera por el título son Argentina, como único sudamericano, y Marruecos, el único africano.

Los cruces de cuartos de final serán Francia-Marruecos, España-Bélgica, Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza. Los encuentros comenzarán este jueves y definirán a los cuatro semifinalistas del Mundial 2026.

Facundo Tello, el árbitro argentino que dirigirá Francia vs Marruecos

Facundo Tello está dirigiendo su segundo Mundial, su debut había sido en Qatar 2022.

Facundo Tello está dirigiendo su segundo Mundial, su debut había sido en Qatar 2022.

En uno de los cruces, en la previa, más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026 un argentino será el encargado de impartir justicia. Facundo Tello fue designado por la FIFA este martes como árbitro principal para el partido entre Francia y Marruecos de este jueves a las 17.

Apenas unos días antes de esta confirmación, se había desatado una polémica en torno al juez que dirigió la victoria agónica de Argentina 3-2 ante Egipto: el francés François Letexier, que fue acompañado de sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes 1 y 2 respectivamente.

Leé la nota completa

Mundial 2026: todas las selecciones que clasificaron a los cuartos de final

El Mundial 2026 comenzó a definir a los integrantes de los cuartos de final. Luego de completarse los 16avos de final, la fase de octavos ya está en marcha y ya se conocen las selecciones que lograron asegurar su lugar entre las ocho mejores del certamen.

Francia fue la segunda en sacar boleto a la siguiente ronda tras vencer 1-0 a Paraguay en un encuentro muy parejo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps encontró la diferencia gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé, que volvió a ser decisivo para mantener con vida las aspiraciones del seleccionado europeo.

Leé la nota completa

Fin a la ilusión cafetera en el Mundial: Suiza venció a Colombia por penales y será el rival de Argentina

Suiza venció a Colombia por penales (4-3) tras igualar sin goles en los 120 minutos en Vancouver y será el rival de la Selección Argentina en cuartos de final del Mundial 2026.

De esta manera, el seleccionado cafetero se despide invicto del certamen en octavos de final. Los dirigidos por Néstor Lorenzo no perdieron partidos: derrotaron a Uzbekistán y RD Congo, y empataron frente Portugal y Suiza.

Leé la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias