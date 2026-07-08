Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del miércoles 8 de julio minuto a minuto y últimas noticias

Facundo Tello, el árbitro argentino que dirigirá Francia vs Marruecos

Facundo Tello está dirigiendo su segundo Mundial, su debut había sido en Qatar 2022. AFA

En uno de los cruces, en la previa, más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026 un argentino será el encargado de impartir justicia. Facundo Tello fue designado por la FIFA este martes como árbitro principal para el partido entre Francia y Marruecos de este jueves a las 17.

Apenas unos días antes de esta confirmación, se había desatado una polémica en torno al juez que dirigió la victoria agónica de Argentina 3-2 ante Egipto: el francés François Letexier, que fue acompañado de sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes 1 y 2 respectivamente.

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