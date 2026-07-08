Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del miércoles 8 de julio minuto a minuto y últimas noticias

El Mundial 2026 ya tiene definidos a los ocho clasificados para los cuartos de final. La última plaza quedó en manos de Suiza, que eliminó a Colombia por penales, y terminó de confirmar una instancia con un marcado dominio de las selecciones europeas.
Facundo Tello, el árbitro argentino que dirigirá Francia vs Marruecos
En uno de los cruces, en la previa, más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026 un argentino será el encargado de impartir justicia. Facundo Tello fue designado por la FIFA este martes como árbitro principal para el partido entre Francia y Marruecos de este jueves a las 17.
Apenas unos días antes de esta confirmación, se había desatado una polémica en torno al juez que dirigió la victoria agónica de Argentina 3-2 ante Egipto: el francés François Letexier, que fue acompañado de sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes 1 y 2 respectivamente.