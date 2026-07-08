Leandro Paredes sobre Messi tras la remontada ante Egipto: "Jugamos para que el último partido de Leo nunca llegue" + Agregar ámbito en









El capitán de Boca, protagonista de un cruce clave en el partido para frenar un posible gol de los africanos, afirmó que supieron mantener la paciencia a pesar de la derrota parcial.

Leandro Paredes cortó a Mohamed Salah que se encaminaba como último hombre en el segundo tiempo ante Egipto. @leoparedes20

Luego de la victoria agónica 3-2 de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026, entre las lágrimas de Lionel Messi y los festejos de los hinchas, Leandro Paredes afirmó que el equipo juega para que el último partido del capitán argentino no llegue.

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“Nosotros jugamos para que el último partido de Leo nunca llegue”, declaró en zona mixta el mediocampista de Boca y reflexionó que Messi es un “plus para seguir compitiendo”.

En lo que podría haber sido el último partido del rosarino en una Copa del Mundo, Argentina empezó a dar vuelta una eliminación en octavos de final en el minuto 79 y se clasificó con tres goles agónicos. "Lo más importante es que mantuvimos la paciencia, que intentamos hacer nuestro juego y no volvernos loco", analizó Paredes en diálogo con Olé.

Incluso Messi confesó “haberla visto negra” cuando el marcador iba 2-0 a favor de Egipto. Sobre lo que podría haber sido una eliminación argentina, Paredes declaró: "En ese momento tratamos de transmitirnos confianza. A mi entender estábamos haciendo el partido correcto".

"Mato y muero por estos colores", Leandro Paredes en Instagram. @leoparedes20 Las lágrimas de Messi al final del partido y la alegría de Paredes Apenas el árbitro pitó el final, Messi luego de protagonizar uno de los partidos más épicos del Mundial rompió en llanto y la postal dio vuelta el mundo.

"Más allá de lo que significa Messi para el fútbol, la persona para nosotros es muy importante. Y que él disfrute de esta manera, que él termine así el partido, emocionado, para nosotros es muy gratificante", agregó Paredes sobre el final del partido. Como si fuese un soldado listo para dar batalla con la Selección argentina, Paredes cortó el avance de Mohamed Salah como último hombre y evitó lo que podría haber sido otro gol de Egipto. El capitán de Boca concluyó: "A disposición de la Selección y de todo el país, para mí es un privilegio ser parte".