El BCRA refinanció deuda por u$s6.000 millones con bancos internacionales y pateó compromisos hasta 2028 + Agregar ámbito en









La autoridad monetaria anunció que canceló todos los vencimientos de REPO de 2026 y 2027 y que suscribió una nueva operación por el mismo monto con 10 entidades del exterior.

El BCRA envió una señal al mercado y pateó sus vencimientos de deuda con bancos globales.

El Banco Central (BCRA) anunció este viernes la refinanciación de todos los vencimientos de deuda con bancos internacionales bajo la modalidad REPO hasta 2028. Así, envió una señal al mercado que sigue de cerca el perfil de compromisos financieros en dólares que tienen tanto el Tesoro como el BCRA de cara al período electoral. En esa línea, el ministro Luis Caputo prepara anuncios sobre el programa financiero 2026-2027.

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El organismo que conduce Santiago Bausili informó esta mañana que ya canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) que mantenía vigentes por un monto total de u$s6.000 millones y que, además, concertó una nueva línea "por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre 2028", es decir, después de las elecciones presidenciales.

De esta manera, el BCRA rolleó todos los vencimientos de estos instrumentos previstos para el 2026 y 2027. "Esta medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local", afirmó la autoridad monetaria en un comunicado y lo exhibió como una señal hacia un mercado que ve en el frente externo uno de los principales desafíos de cara a 2027.

¿Qué tasa pagará el BCRA por el nuevo REPO? Desde el Central, destacaron que, además de la extensión del perfil de vencimientos, "esta operación permitió bajar el costo de financiamiento y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes".

Tal como ocurrió en la última transacción con entidades financieras del exterior, el nuevo REPO se instrumentó con títulos Bonares disponibles en la cartera del BCRA como colateral.

La subasta de la operación se realizó el martes 30 de junio. Allí, el BCRA recibió ofertas por u$s8.250 millones, de las cuales adjudicó u$s6.000 millones. La autoridad monetaria precisó que, ahora, el BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-USD más un spread de 4%, lo que al día de hoy equivale a alrededor del 7,6%. Luis Caputo prepara anuncios financieros La novedad se da en momentos en que el Gobierno intensifica sus gestos al mercado en busca de dar certidumbre a los inversores sobre la capacidad de pago de los compromisos de este y el próximo año para intentar apaciguar los previsibles episodios de tensión cambiaria y financiera preelectorales. Con ese mismo objetivo, Luis Caputo, prepara anuncios sobre el programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027, que complementarán la novedad comunicada por el BCRA. El anuncio se realizará el próximo lunes y estará a cargo del propio Caputo. En el programa de streaming Las tres anclas, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, adelantó que lo que se expondrá es el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán.

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