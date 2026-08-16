Javier Milei en baja: cae su imagen, crece el rechazo pero la oposición no logra capitalizar el desgaste del Gobierno

El respaldo al Presidente alcanzó su nivel más bajo desde septiembre de 2025. El deterioro se combina con un fuerte malestar económico, pero no encuentra todavía un destinatario opositor capaz de transformar el rechazo al Gobierno en intención de voto.

La aprobación de la gestión de Javier Milei cayó al 31,4% en julio , su nivel más bajo desde septiembre de 2025, mientras la desaprobación trepó al 58,8% , según una reciente encuesta de opinión pública. El resultado profundiza una tendencia negativa que comenzó después del pico de respaldo registrado en febrero y muestra un creciente deterioro del humor social hacia el Gobierno.

El relevamiento realizado por Zentrix Consultora mostró que la caída es significativa por la velocidad con la que se produjo. En febrero, la gestión de Milei había alcanzado un 45% de aprobación , su mejor registro del año y la única medición en la que logró empatar con la desaprobación. Desde entonces, el respaldo cayó al 38,5% en marzo, al 33,1% y 32,2% en los meses siguientes, hasta llegar al actual 31,4%.

El escenario deja una brecha de más de 27 puntos entre quienes aprueban y desaprueban la gestión , en uno de los momentos de mayor desgaste del Gobierno durante el año.

El deterioro de la gestión también se refleja directamente en la valoración personal del Presidente. En julio, Milei registró 30,9% de imagen positiva y 58,5% de negativa , lo que representa un diferencial cercano a los 28 puntos en contra. La caída es todavía más evidente si se compara con febrero, cuando la imagen positiva del mandatario alcanzaba el 47% . En apenas cinco meses, perdió alrededor de 16 puntos de valoración positiva.

El relevamiento muestra además que el deterioro de la imagen presidencial convive con un fuerte malestar económico. El 61,8% de los encuestados evalúa negativamente la situación económica del país, mientras que el 42,8% tiene una valoración negativa de su situación personal. A esto se suma el impacto de la falta de ingresos suficientes para cubrir los gastos cotidianos. El 61,9% afirmó haberse endeudado durante los últimos seis meses y el 66% señaló que sus ingresos se agotan antes o hasta el día 20 del mes.

El cuadro es particularmente complejo entre los jóvenes. El 77% aseguró haber tomado deuda en los últimos seis meses y el 82,5% afirmó que los ingresos familiares se agotan antes o hasta el día 20. Entre ellos, además, el recurso al financiamiento informal adquiere mayor peso.

La oposición no logra capitalizar la caída de Milei

El deterioro del Gobierno podría suponer, en principio, una oportunidad para la oposición. Sin embargo, el estudio de Zentrix mostró que el rechazo a Milei no se traduce automáticamente en respaldo a una figura opositora.

Axel Kicillof aparece como la principal referencia opositora medida, pero tampoco consigue escapar de los altos niveles de rechazo. El gobernador bonaerense registra 35,4% de imagen positiva y 51,5% de negativa, con un diferencial claramente desfavorable.

Su fortaleza se concentra en segmentos diferentes a los de Milei. Kicillof mejora con la edad y alcanza un 41% de imagen positiva entre los mayores de 60 años. También obtiene mejores números entre las mujeres, con un 43% de valoración positiva frente al 28% entre los varones. Sin embargo, su desempeño territorial muestra una dificultad para ampliar su alcance nacional: registra un 41% de imagen positiva en el AMBA, mientras que en el interior la negativa asciende al 56%.

La aprobación de Milei perdió más de 13 puntos desde febrero y la desaprobación llegó al 58,8%. De cara a 2027, el oficialismo conserva un núcleo duro mientras la oposición enfrenta sus propios límites de imagen y rechazo.

El caso de Myriam Bregman presenta una particularidad dentro del relevamiento. Es la única dirigente medida con diferencial de imagen positivo: registra 43,1% de valoración positiva frente a 40% de negativa. Su mejor desempeño aparece entre las mujeres, donde alcanza un 53% de imagen positiva, el registro más alto obtenido por cualquier dirigente en cualquiera de los segmentos analizados.

Sin embargo, esa buena valoración no se traduce en una posición competitiva en intención de voto. Bregman tiene apenas un 12,3% de votantes que aseguran que “seguro la votarían”, mientras que el 50% afirma que jamás lo haría. El dato expone una de las principales características del escenario político actual: una figura puede contar con una valoración positiva significativa sin necesariamente disponer de capacidad para transformar esa imagen en volumen electoral.

Javier Milei enfrenta un fuerte desgaste, pero mantiene la ventaja electoral por la fragmentación opositora

Esta estrecha dependencia respecto de la percepción material explica los niveles de alarma que encienden las demás consultoras al evaluar la economía personal. Para Giacobbe & Asociados, el 58% de la población afirma de manera tajante que la economía general está empeorando. En sintonía, el Monitor de la UBA localiza el juicio negativo de la situación económica nacional en un 59%, mientras que Zuban Córdoba registra que un 53,9% de los ciudadanos declaran estar directamente peor en términos personales desde la asunción presidencial.

Sobre este punto, el análisis de Zuban Córdoba advierte una desconexión estructural, señalando que la recuperación económica no se implanta en la mente como un spot publicitario, sino que se siente o no se siente. Los datos de Giacobbe ratifican esta brecha, mostrando que apenas una cuarta parte de los consultados manifiesta que la economía mejora y lo está percibiendo efectivamente en su vida cotidiana. Los datos del mes de julio exponen así una aparente y notable paradoja, donde el Gobierno enfrenta un clima social adverso pero conserva la condición de primera minoría electoral. El Monitor de la UBA explicita que casi seis de cada diez argentinos desaprueban la gestión y una proporción idéntica prefiere un cambio de signo político en las próximas elecciones presidenciales.

En el informe de Zuban Córdoba, el rechazo a la gestión nacional alcanza su punto más agudo con una desaprobación mayoritaria, acompañada por una ciudadanía que considera que el país marcha en el rumbo incorrecto. Sin embargo, al trasladar el escenario a las urnas, La Libertad Avanza resiste en la cima debido a la profunda fragmentación de la oferta opositora y a la ausencia de una alternativa articulada que logre concentrar el desencanto ciudadano. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el Monitor de la UBA ubica al oficialismo al frente en la intención de voto por espacio, mientras que el estudio de Zuban Córdoba los posiciona con una base sólida, apenas disputada por el peronismo unificado. Al reducir la oferta electoral a escenarios polarizados directos, la paridad reemerge de forma nítida, registrándose un estricto empate técnico en un balotaje hipotético entre Javier Milei y Axel Kicillof.

Los estudios de Giacobbe muestran que las principales figuras políticas siguen acumulando más rechazo que adhesiones. Mauricio Macri y Cristina Kirchner mantienen niveles elevados de imagen negativa, en un escenario marcado por una fuerte crisis de representación. A esto se suma que una parte importante de la sociedad conserva un fuerte rechazo al kirchnerismo, un factor que todavía ayuda a sostener la competitividad electoral del oficialismo.

Qué dicen las encuestas sobre Javier Milei: desgaste económico, desafiliación política y una oposición fragmentada

El principal fenómeno no es el traslado masivo de votantes libertarios hacia la oposición, sino el creciente desencanto con la política. Una parte de quienes acompañaron al Gobierno perdió entusiasmo o dejó de identificarse con su gestión por los resultados económicos, pero todavía no encontró otra fuerza política con la cual identificarse.

Esa sensación también aparece cuando se consulta a los encuestados qué emociones les genera el futuro del país. La esperanza sigue presente, especialmente entre los votantes más cercanos al Gobierno, pero convive con sentimientos como incertidumbre, tristeza, preocupación y bronca.

El estudio de Zuban Córdoba, por su parte, pone el foco en otro fenómeno que ganó espacio en los últimos años, la llamada manósfera. Se trata de comunidades que funcionan principalmente en redes sociales y que difunden discursos vinculados con el individualismo, la competencia económica, la defensa de una masculinidad tradicional y fuertes críticas al feminismo. Según la encuesta, este fenómeno dejó de ser completamente marginal. Una de cada cuatro personas consultadas utiliza diariamente estas plataformas para informarse o consumir contenidos relacionados con cuestiones de género.

Los Milei mantienen un núcleo duro de votos de cara a 2027.

El dato también plantea interrogantes sobre el impacto de la violencia en las redes. Uno de cada cinco encuestados justifica, en algún grado, el acoso online contra mujeres que expresan críticas hacia determinados sectores políticos o ideológicos.

Sin embargo, el estudio también muestra que existen límites claros para las posiciones más extremas. Más del 90% de los consultados considera que el voto femenino es un derecho adquirido que no está en discusión. El problema, según los especialistas, aparece en la progresiva aceptación de determinadas formas de violencia digital como mecanismo de presión contra quienes piensan diferente.

De cara a las elecciones, los estudios coinciden en mostrar un escenario en el que será cada vez más difícil conquistar grandes sectores del electorado a partir de las estrategias tradicionales. Con una sociedad atravesada por rechazos cruzados y un creciente desencanto, los partidos deberán concentrarse en conservar a sus propios votantes y evitar que se desplacen hacia otras opciones o directamente se alejen de las urnas.