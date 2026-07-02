Las reservas del BCRA saltaron por segunda rueda al hilo y superaron los u$s48.000 millones por primera vez en un mes

El stock bruto subió u$s948 millones y acumuló una mejora de u$s3.131 millones en las dos primeras ruedas de julio. Influyeron cambios en las cotizaciones.

El BCRA encadenó dos subas fuertes de reservas y el stock volvió a superar los u$s48.000 millones, aunque la autoridad monetaria mantuvo compras reducidas y el mercado sigue atento a la oferta oficial de cobertura cambiaria.

El Banco Central (BCRA) mantuvo un ritmo muy moderado de compra de dólares en el mercado oficial . En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s25 millones , por lo cual las compras netas acumuladas en 2026 ascendieron a u$s11.215 millones. Sin embargo, el dato más relevante de la rueda volvió a estar en las reservas internacionales brutas, que alcanzaron máximos de un mes .

El stock subió u$s948 millones y finalizó en u$s48.004 millones , por lo que volvió a superar el umbral de los u$s48.000 millones, algo que no ocurría desde el 4 de junio. Además, en las dos primeras jornadas de julio, las reservas acumularon una mejora de u$s3.131 millones , después de la fuerte caída contable registrada en el cierre de junio.

La mejora del stock respondió, en parte, a factores de valuación. Así, el oro subió 1,28% y habría aportado cerca de u$s172 millones al valor contable de las tenencias del Central. A su vez, el euro avanzó 0,47% frente al dólar, la libra subió 0,52% y el yuan se apreció 0,08%, mientras que el yen también se fortaleció, con una mejora de 0,89%.

Por lo tanto, el salto de reservas dio alivio en el arranque del mes, aunque no cambió por completo la lectura de fondo. El BCRA siguió comprando poco : en la rueda operó u$s25 millones sobre un volumen de u$s558 millones, equivalente al 4% del total negociado, todavía por debajo del objetivo de participación del 5%.

Además, la autoridad monetaria ya suma 120 ruedas consecutivas con saldo comprador , pero el ritmo actual luce bastante más bajo que el observado durante abril y mayo . En consecuencia, el mercado sigue monitoreando si la recuperación de reservas responde a una mejora transitoria de valuación y movimientos de fin de mes, o si puede transformarse en una acumulación sostenida.

Julio arrancó con oferta oficial de cobertura

En paralelo, Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que julio arrancó con una dinámica similar a la de junio: presión sobre el tipo de cambio oficial y señales de mayor oferta oficial de cobertura cambiaria. Según la sociedad de bolsa, el BCRA había desplegado el mes pasado una estrategia “dual” para moderar la suba del dólar, combinando una mayor posición vendida en futuros con ventas de instrumentos dólar linked.

De acuerdo con sus estimaciones, la oferta de cobertura del sector público consolidado pasó de u$s3.210 millones en mayo a u$s5.800 millones al cierre de junio. Es decir, aumentó u$s2.590 millones en un mes, en un contexto de mayor demanda privada de cobertura.

Asimismo, PPI remarcó que la primera rueda de julio sugirió una continuidad de esa estrategia. Por un lado, el interés abierto en futuros aumentó otros u$s140 millones y encadenó siete ruedas consecutivas de subas significativas, excluyendo el efecto de fin de mes. Por otro lado, el volumen operado en instrumentos dólar linked volvió a crecer, con especial protagonismo de la D31L6, una letra que el BCRA mantiene en cartera y utiliza para intervenir.

El oficial bajó levemente, pero los financieros siguieron firmes

En el frente cambiario, el dólar mayorista retrocedió 0,07% y cerró en $1.488 para la venta. Así, la cotización quedó 15,18% por debajo del techo de la banda, ubicado en $1.742,24. Aunque la distancia todavía es amplia, el margen se redujo frente a los niveles registrados durante mayo.

Entre los dólares financieros, el MEP avanzó 0,60% hasta $1.529,77, mientras que el contado con liquidación subió otro 0,60% y cerró en $1.577,09. En tanto, el dólar blue se mantuvo estable en $1.525, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 2,49%.

Futuros y tasas: el mercado sigue atento a la cobertura

En futuros, la curva mostró movimientos acotados. Julio subió 0,07%, agosto avanzó 0,07% y septiembre ganó 0,06%, mientras que diciembre, enero y abril retrocedieron 0,06%. Las tasas implícitas quedaron en 1,41% mensual para julio, equivalente a 16,92% anualizado, y en 1,60% para agosto, o 19,21% anualizado.

Además, el volumen operado en futuros bajó de u$s2.749 millones a u$s1.629 millones, aunque el interés abierto subió de u$s3.363 millones a u$s3.503 millones. Por lo tanto, aun con menor operatoria diaria, el posicionamiento del mercado siguió mostrando demanda de cobertura y posible presencia oficial.

En pesos, la TAMAR se ubicó en 22,69%, mientras que la BADLAR se mantuvo en 21%. En este contexto, la evolución de las tasas seguirá siendo clave para medir el atractivo del carry trade frente a un dólar oficial que aceleró en junio y a una curva de futuros que todavía refleja cobertura.

El desafío para el Gobierno será transformar el rebote contable de reservas en una mejora sostenida. Aunque el stock volvió a superar los u$s48.000 millones, el BCRA todavía compra poco y el mercado sigue mirando si la oferta oficial de cobertura alcanza para contener la presión cambiaria sin resignar acumulación de divisas.