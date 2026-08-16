Javier Milei presentará el Presupuesto 2027 en el Congreso y abre una nueva negociación con gobernadores

El Presidente volverá al recinto para defender los principales lineamientos económicos y fiscales de 2027. El oficialismo prepara una negociación con las provincias mientras avanza también con su agenda electoral.

El presidente Javier Milei volverá al Congreso el próximo 15 de septiembre para presentar personalmente el proyecto de Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados . La decisión fue confirmada por fuentes parlamentarias del oficialismo y marcará el regreso del mandatario al recinto para defender los principales lineamientos económicos de su gestión.

La presentación coincidirá con la fecha límite que tiene el Poder Ejecutivo para enviar el proyecto al Congreso. Para la Casa Rosada, el Presupuesto será una pieza central del segundo semestre, no solo por su contenido económico sino también por la negociación política que deberá desplegar para conseguir su aprobación.

Será la segunda vez que Milei concurra personalmente al recinto para presentar un proyecto presupuestario. El antecedente fue el 15 de septiembre de 2024, cuando defendió ante los diputados el Presupuesto 2025. Un año después, el Gobierno optó por presentar el Presupuesto 2026 mediante una cadena nacional desde la Casa Rosada.

La decisión de regresar al Congreso busca colocar al Presidente nuevamente como principal vocero del programa económico. El equilibrio fiscal será uno de los ejes de la exposición, en línea con la estrategia que el Gobierno pretende sostener durante el próximo año.

Además, el oficialismo apunta a que el Presupuesto quede aprobado antes del calendario electoral de 2027 y evitar así una nueva prórroga de las partidas. Para el Gobierno, contar con la denominada “ley de leyes” vigente será también una señal política sobre la consolidación de su programa económico.

La negociación con los gobernadores

El desafío para el oficialismo estará en conseguir los votos necesarios para avanzar con el proyecto. La discusión presupuestaria abrirá una negociación con los gobernadores, cuyos bloques y representantes parlamentarios tendrán un rol central en el tratamiento de la iniciativa.

La Casa Rosada llega a esta instancia con una agenda legislativa amplia y con la necesidad de construir acuerdos con distintos sectores de la oposición dialoguista. El Presupuesto se convertirá así en una de las principales herramientas de negociación política del segundo semestre.

Los mandatarios provinciales buscarán, a su vez, incluir sus propias demandas en la discusión. La distribución de recursos, las obras y las partidas destinadas a las provincias serán algunos de los puntos que podrían quedar incorporados a la negociación parlamentaria.

Milei vuelve al Congreso en septiembre. Presidencia

El equilibrio fiscal, en el centro del proyecto

El Gobierno pretende que el equilibrio fiscal vuelva a ocupar un lugar central en la presentación presidencial. Milei utilizará el escenario del Congreso para defender los resultados de su programa económico y establecer las prioridades para 2027.

La exposición también tendrá una dimensión política: será una oportunidad para mostrar fortaleza frente a una oposición que comienza a reorganizarse y, al mismo tiempo, para marcar los límites de la negociación con los gobernadores.

Así, el Presupuesto 2027 será mucho más que una discusión sobre números. Para el Gobierno, será una prueba de capacidad parlamentaria y una primera gran pulseada política de cara al año electoral.

Presupuesto, PASO y la agenda electoral

La discusión del Presupuesto 2027 tendrá lugar en paralelo con otros debates políticos que atraviesan al Congreso. Entre ellos aparece la reforma electoral impulsada por el Gobierno y la discusión sobre el futuro de las PASO.

El oficialismo necesita construir acuerdos con el PRO, sectores de la UCR y gobernadores para avanzar con distintas iniciativas de su agenda. La negociación presupuestaria podría funcionar, en ese escenario, como uno de los principales ámbitos para ordenar esos acuerdos.

El calendario también agrega presión. Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, el Gobierno busca llegar al próximo año con una hoja de ruta fiscal definida y con capacidad para sostener su programa económico.