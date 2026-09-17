Agroindustriales celebraron la media sanción a la ley de Biocombustibles y proyectan inversiones por u$s1.000 millones + Agregar ámbito en









El Consejo Agroindustrial y la Cámara de la Industria Aceitera destacaron los beneficios que generará en el sector. Auguran inversiones por u$s1.000 millones y un aumento en el empleo.

Biocombustibles, un debate que aún le queda un capítulo más en Diputados.

Entidades de la agroindustria celebraron esta noche la media sanción que dio el Senado al proyecto de ley de Biocombustibles impulsado por La Libertad Avanza. El Consejo Agroindustrial Argentino lo calificó como "un paso fundamental" para el desarrollo sustentable y la transición energética, mientras que desde CIARA destacaron los beneficios que traerá para el sector.

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El proyecto que busca reformar la ley N° 27.640 responde a un reclamo de cámaras azucareras y aceiteras. La reforma busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% para el bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación.

Desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) celebraron la aprobación en el Senado. "Es un paso fundamental hacia el desarrollo sustentable, el agregado de valor en origen y la consolidación de la transición energética en la Argentina", afirmaron y apuntaron que la "previsibilidad normativa" permitirá impulsar "a las cadenas productivas de la soja, el maíz y la caña de azúcar, fortaleciendo el entramado productivo del interior del país".

Según estimaciones del sector, la aprobación de la ley en Diputados podría generar "inversiones privadas superiores a los USD 1.000 millones", según CAA, que sería destinadas a ampliar la capacidad instalada, el desarrollo tecnológico, la infraestructura logística y a generar energías limpias. Además aseguran que la plena vigencia del régimen a partir del año 2027 otorgaría "el horizonte de certeza que la agroindustria requiere para concretar desembolsos de capital a largo plazo".

En cuanto a su correlato en el empleo, aseguran que la medida "tendrá un impacto directo en la creación de puestos de trabajo directos e indirectos" y además "posibilitará un ahorro estratégico de divisas al sustituir importaciones de combustibles fósiles".

Para Gustavo Idígoras, presidente del CAA, aprobar la modificación a la ley 27.640 "es apostar a más federalismo, menor huella de carbono, mejorar la calidad de los biocombustibles, un precio competitivo para el consumidor, especialmente en beneficio del agro y creación de mayor empleo de calidad". El próximo paso será la Cámara de Diputados. "Queda en sus manos sancionar definitivamente la ley para transformar este potencial productivo en una realidad para la economía argentina a partir de 2027”. concluyó. La media sanción también fue recibida con beneplácito por parte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA). "Celebramos la media sanción del proyecto de Ley de Biocombustibles que el Senado de la Nación aprobó hoy con amplia mayoría", comunicaron minutos después de la votación favorable. El proyecto -dijeron- "promueve el incremento de los cortes obligatorios de bioetanol y de biodiésel y fomenta la libre competencia que traerá beneficios para los consumidores y permitirá proyectar futuras inversiones". Y de igual manera que la CAA, exhortaron a la Cámara baja a que de la sanción definitiva: "Ahora le toca a la Cámara de Diputados sancionar la ley para que se pueda implementar desde el año 2027".

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