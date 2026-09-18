Feriado del 24 de septiembre en Buenos Aires: quiénes trabajan y qué localidades no tienen actividad

Varios bonaerenses tendrán la posibilidad de gozar de un descanso en la recta final del mes, gracias a un asueto que no muchos conocen.

Los bonaerenses podrán disfrutar de una jornada que les dará un asueto no muy conocido.

A nivel nacional, el calendario de feriados de septiembre no trajo novedades para todos los argentinos. El país deberá esperar para tener un día libre, aunque en el panorama local sí aparecen fechas que no muchos conocen. En ese sentido, varios partidos y localidades tendrán asueto durante el cierre del mes.

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La mayoría de estas jornadas en la provincia de Buenos Aires están relacionadas con una celebración religiosa , mientras que en uno de los casos el motivo es un aniversario fundacional .

El 24 de septiembre tiene un motivo bastante concreto detrás de casi todos los asuetos: ese día se celebra a Nuestra Señora de la Merced , una advocación de la Virgen María que es patrona de distintas comunidades bonaerenses.

La jornada tiene una fuerte presencia religiosa, pero habrá otros sectores que disfrutarán de un día no laborable por otros motivos.

El descanso alcanza a Tres de Febrero, General Guido, General Lavalle, Mercedes, Colón, Ensenada, Chascomús y Bahía Blanca . También están incluidas General Arenales, Pergamino y Quequén. Coronel Pringles es la excepción , ya que allí el asueto se debe al aniversario de su fundación.

La fecha también tiene peso histórico en la Argentina. Después de la Batalla de Tucumán, en 1812, Manuel Belgrano nombró a Nuestra Señora de la Merced Generala y Patrona del Ejército , algo que terminó de instalar al 24 de septiembre dentro del calendario religioso del país.

Bancos y Administración Pública: cómo funcionarán los servicios en las zonas afectadas

Para los trabajadores de la Administración Pública, el 24 de septiembre será día no laborable en los lugares alcanzados por la medida. Las dependencias provinciales comprendidas por el asueto no tendrán su actividad habitual durante esa jornada.

Lo mismo ocurrirá con el Banco Provincia. Sus sucursales ubicadas en las zonas incluidas tendrán asueto, aunque eso no significa que todos los bancos deban cerrar: la resolución bonaerense alcanza específicamente a la entidad provincial.

La Justicia bonaerense también tendrá asueto en los distritos contemplados, con suspensión de los plazos procesales. De todos modos, se mantendrán las guardias necesarias para los casos que no puedan esperar.

A diferencia del sector público, el privado no correrá con la misma suerte de cara a este feriado. Freepik

Sector privado, comercios e industrias: ¿se cobra como feriado o es optativo?

Para quienes trabajan en el sector privado, la situación es diferente. El 24 de septiembre es optativo para comercios, industrias y otras actividades, por lo que cada empleador podrá decidir si trabaja normalmente o da el día libre.

También cambia la forma de cobrarlo. Si una persona trabaja ese día, recibe el salario habitual y no el doble, como sí ocurre en un feriado nacional. Si la empresa decide no abrir, el trabajador igualmente debe cobrar la jornada.

Por eso, vivir o trabajar en alguno de los lugares incluidos no garantiza automáticamente tener franco. Para buena parte del sector privado, dependerá de la decisión de cada empleador.